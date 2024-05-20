https://ria.ru/20240520/shokhin-1947210508.html

Шохин оценил важность публичных обсуждений налоговых изменений

Шохин оценил важность публичных обсуждений налоговых изменений - РИА Новости, 20.05.2024

Шохин оценил важность публичных обсуждений налоговых изменений

Публичные обсуждения налоговых изменений в России важны для бизнеса и позволят прийти к взвешенным решениям с пользой для всех, заявил глава РСПП Александр... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:05

2024-05-20T15:05

2024-05-20T15:05

экономика

россия

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Публичные обсуждения налоговых изменений в России важны для бизнеса и позволят прийти к взвешенным решениям с пользой для всех, заявил глава РСПП Александр Шохин. В понедельник в Госдуме проходит заседание экспертного совета комитета по бюджету и налогам, на котором рассматриваются вопросы внесения изменений в налоговое законодательство РФ. Во встрече принимают участие в том числе представители бизнес-объединений. "Безусловно, очень важно, и это тоже один из ключевых элементов выстраивания этой справедливой системы (налоговой - ред.) - это публичный диалог со всеми заинтересованными сторонами", - сказал Шохин. Он добавил, что "именно публичное обсуждение этих вопросов позволит прийти к таким взвешенным решениям, которые пойдут на пользу и налогоплательщикам, и бюджетополучателям, но и, безусловно, граждане и бизнес должны тоже, как говорится, получить именно справедливое решение". "Для нас здесь главным является системная предсказуемость фискальных решений, и, безусловно, это означает, что мы шаг за шагом должны отказываться от временных решений", - заключил глава РСПП.

https://ria.ru/20240520/siluanov-1947198355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей, госдума рф