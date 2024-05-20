Рейтинг@Mail.ru
Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес
Твой бизнес
 
10:00 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/servis-1946464464.html
Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов
Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов - РИА Новости, 20.05.2024
Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов
Около 20 тысяч предпринимателей воспользовались с начала года бесплатным сервисом "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" на Цифровой платформе МСП.РФ,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:00
2024-05-20T10:00
твой бизнес
технологии
россия
александр исаевич
александр новак
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903670063_0:0:942:530_1920x0_80_0_0_6e486c476f3ad50d55466238a7169272.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Около 20 тысяч предпринимателей воспользовались с начала года бесплатным сервисом "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" на Цифровой платформе МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КМСП.Сервис появился на МСП.РФ в декабре 2023 года и помогает предпринимателям разобраться во всех тонкостях онлайн-торговли."Сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" полезен для начинающих предпринимателей. Позволяет сэкономить вложения в открытие и развитие бизнеса. Здесь также можно узнать актуальные меры поддержки регионов по работе с маркетплейсами", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Предприниматели могут, в частности, найти на сервисе более 20 видео-лекций экспертов по вопросам, связанным с онлайн-торговлей, около 50 пошаговых инструкций, рассказывающих о различных полезных инструментах и помогающих избежать ошибок при их использовании.Действуют и региональные меры поддержки предпринимателей, стремящихся расширить рынок сбыта. Например, малому бизнесу в Мордовии и Чувашии помогут с сопровождением персональными кураторами от запуска онлайн-продаж до помощи на всех этапах ведения бизнеса на выбранной площадке.Сервис также может быть полезен гражданам, заключившим социальный контракт, так как по законодательству можно направить до 5% полученной от государства выплаты на размещение и продвижение своих товаров или услуг на торговых площадках в интернете, добавили в КМСП.Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует вице-премьер РФ Александр Новак.
https://ria.ru/20240508/isaevich-1944606603.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903670063_106:0:813:530_1920x0_80_0_0_b2345f014b2482cc5a6a6a7a776781d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, александр исаевич, александр новак, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости
Твой бизнес, Технологии, Россия, Александр Исаевич, Александр Новак, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес – новости

Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов

© Фото : КМСП Вывеска Корпорации МСП
Вывеска Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : КМСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Около 20 тысяч предпринимателей воспользовались с начала года бесплатным сервисом "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" на Цифровой платформе МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КМСП.
Сервис появился на МСП.РФ в декабре 2023 года и помогает предпринимателям разобраться во всех тонкостях онлайн-торговли.
"Сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" полезен для начинающих предпринимателей. Позволяет сэкономить вложения в открытие и развитие бизнеса. Здесь также можно узнать актуальные меры поддержки регионов по работе с маркетплейсами", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Предприниматели могут, в частности, найти на сервисе более 20 видео-лекций экспертов по вопросам, связанным с онлайн-торговлей, около 50 пошаговых инструкций, рассказывающих о различных полезных инструментах и помогающих избежать ошибок при их использовании.
Президент, председатель правления НП Ассоциация Электрокабель Максим Третьяков (слева) и генеральный директор, председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Исаевич: МСП готово принять участие в становлении экономики предложения
8 мая, 12:30
Действуют и региональные меры поддержки предпринимателей, стремящихся расширить рынок сбыта. Например, малому бизнесу в Мордовии и Чувашии помогут с сопровождением персональными кураторами от запуска онлайн-продаж до помощи на всех этапах ведения бизнеса на выбранной площадке.
Сервис также может быть полезен гражданам, заключившим социальный контракт, так как по законодательству можно направить до 5% полученной от государства выплаты на размещение и продвижение своих товаров или услуг на торговых площадках в интернете, добавили в КМСП.
Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует вице-премьер РФ Александр Новак.
 
Твой бизнесТехнологииРоссияАлександр ИсаевичАлександр НовакКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Твой бизнес – новости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала