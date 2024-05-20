https://ria.ru/20240520/servis-1946464464.html

Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов

Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов - РИА Новости, 20.05.2024

Сервис МСП.РФ по работе с маркетплейсами привлек более 20 тысяч бизнесменов

Около 20 тысяч предпринимателей воспользовались с начала года бесплатным сервисом "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" на Цифровой платформе МСП.РФ,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:00

2024-05-20T10:00

2024-05-20T10:00

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технологии

россия

александр исаевич

александр новак

корпорация мсп

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Около 20 тысяч предпринимателей воспользовались с начала года бесплатным сервисом "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" на Цифровой платформе МСП.РФ, разработанной Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба КМСП.Сервис появился на МСП.РФ в декабре 2023 года и помогает предпринимателям разобраться во всех тонкостях онлайн-торговли."Сервис "Продажи на маркетплейсах и в соцсетях" полезен для начинающих предпринимателей. Позволяет сэкономить вложения в открытие и развитие бизнеса. Здесь также можно узнать актуальные меры поддержки регионов по работе с маркетплейсами", — приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Предприниматели могут, в частности, найти на сервисе более 20 видео-лекций экспертов по вопросам, связанным с онлайн-торговлей, около 50 пошаговых инструкций, рассказывающих о различных полезных инструментах и помогающих избежать ошибок при их использовании.Действуют и региональные меры поддержки предпринимателей, стремящихся расширить рынок сбыта. Например, малому бизнесу в Мордовии и Чувашии помогут с сопровождением персональными кураторами от запуска онлайн-продаж до помощи на всех этапах ведения бизнеса на выбранной площадке.Сервис также может быть полезен гражданам, заключившим социальный контракт, так как по законодательству можно направить до 5% полученной от государства выплаты на размещение и продвижение своих товаров или услуг на торговых площадках в интернете, добавили в КМСП.Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент России и курирует вице-премьер РФ Александр Новак.

https://ria.ru/20240508/isaevich-1944606603.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, александр исаевич, александр новак, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости