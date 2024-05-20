https://ria.ru/20240520/sbu-1947221813.html

"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России

"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России - РИА Новости, 20.05.2024

"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России

Ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:43

2024-05-20T15:43

2024-05-20T15:43

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олег стариков

денис пушилин

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной", — пожаловался он.Как указал Стариков, российские военные создают проблемы для потерявших инициативу ВСУ на многих направлениях, из-за чего им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. По его словам, любая потеря важных населенных пунктов для украинцев лишь сильнее усугубит и так их ужасное положение."Сдавать Часов Яр ни в коем случае нельзя. А раз сдавать нельзя, то мы постоянно будем перебрасывать туда резервы", — посетовал Стариков.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.Глава ДНР Денис Пушилин заявлял в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html

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