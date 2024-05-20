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"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России - РИА Новости, 20.05.2024
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15:43 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/sbu-1947221813.html
"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России
"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России - РИА Новости, 20.05.2024
"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России
Ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:43
2024-05-20T15:43
в мире
олег стариков
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
часов яр
харьковская область
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*."Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной", — пожаловался он.Как указал Стариков, российские военные создают проблемы для потерявших инициативу ВСУ на многих направлениях, из-за чего им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. По его словам, любая потеря важных населенных пунктов для украинцев лишь сильнее усугубит и так их ужасное положение."Сдавать Часов Яр ни в коем случае нельзя. А раз сдавать нельзя, то мы постоянно будем перебрасывать туда резервы", — посетовал Стариков.В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.Глава ДНР Денис Пушилин заявлял в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240520/izmeneniya-1947181404.html
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в мире, олег стариков, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, часов яр, харьковская область, политика
В мире, Олег Стариков, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Часов Яр, Харьковская область, Политика
"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России

Экс-полковник СБУ Стариков: положение ВСУ ухудшается из-за наступления ВС России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
«
"Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной", — пожаловался он.
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Вчера, 13:25
Как указал Стариков, российские военные создают проблемы для потерявших инициативу ВСУ на многих направлениях, из-за чего им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. По его словам, любая потеря важных населенных пунктов для украинцев лишь сильнее усугубит и так их ужасное положение.
«
"Сдавать Часов Яр ни в коем случае нельзя. А раз сдавать нельзя, то мы постоянно будем перебрасывать туда резервы", — посетовал Стариков.
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В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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В миреОлег СтариковДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧасов ЯрХарьковская областьПолитика
 
 
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