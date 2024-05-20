"Действуют по плану". Офицер СБУ забил тревогу из-за прорыва ВС России
Экс-полковник СБУ Стариков: положение ВСУ ухудшается из-за наступления ВС России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Ситуация с каждым днем становится все хуже для ВСУ, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.
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"Сейчас они действуют по плану. И эта ситуация с каждым днем для нас становится все более опасной", — пожаловался он.
Как указал Стариков, российские военные создают проблемы для потерявших инициативу ВСУ на многих направлениях, из-за чего им постоянно приходится перебрасывать свои резервы. По его словам, любая потеря важных населенных пунктов для украинцев лишь сильнее усугубит и так их ужасное положение.
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"Сдавать Часов Яр ни в коем случае нельзя. А раз сдавать нельзя, то мы постоянно будем перебрасывать туда резервы", — посетовал Стариков.
В воскресенье Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял в интервью РИА Новости, что с оптимизмом смотрит на продвижение российских сил в направлении Часова Яра, российские бойцы выстраивают действия уже в черте города.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.