https://ria.ru/20240520/savelev-1947282373.html
Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму
Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму - РИА Новости, 20.05.2024
Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму
Опыт работы Олега Савельева в министерстве по делам Крыма в самые сложные после воссоединения с Россией годы поможет ему в работе в должности заместителя... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:57
2024-05-20T19:57
2024-05-20T19:57
олег савельев
россия
политика
владимир путин
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Опыт работы Олега Савельева в министерстве по делам Крыма в самые сложные после воссоединения с Россией годы поможет ему в работе в должности заместителя министра обороны РФ, считает в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства. В 2014-2015 годах Савельев работал министром по делам Крыма, позднее министерство было упразднено. "Олег Генрихович – настоящий профессионал своего дела. Он был в Крыму в самые тяжелые годы, многое сделал для нашего региона в сложный, переходный период. Уверен, что этот опыт поможет на новом месте службы, и он справится со всеми поставленными задачами", – написал Аксенов. Он поздравил Савельева с назначением.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег савельев, россия, политика, владимир путин, сергей аксенов (политик), республика крым
Олег Савельев, Россия, Политика, Владимир Путин, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму
Аксенов: Савельев был в Крыму в самые тяжелые годы и многое сделал для региона