https://ria.ru/20240520/savelev-1947282373.html

Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму

Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму - РИА Новости, 20.05.2024

Аксенов рассказал о работе нового замминистра обороны Савельева в Крыму

Опыт работы Олега Савельева в министерстве по делам Крыма в самые сложные после воссоединения с Россией годы поможет ему в работе в должности заместителя... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:57

2024-05-20T19:57

2024-05-20T19:57

олег савельев

россия

политика

владимир путин

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Опыт работы Олега Савельева в министерстве по делам Крыма в самые сложные после воссоединения с Россией годы поможет ему в работе в должности заместителя министра обороны РФ, считает в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Президент России Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - руководителем аппарата министерства. В 2014-2015 годах Савельев работал министром по делам Крыма, позднее министерство было упразднено. "Олег Генрихович – настоящий профессионал своего дела. Он был в Крыму в самые тяжелые годы, многое сделал для нашего региона в сложный, переходный период. Уверен, что этот опыт поможет на новом месте службы, и он справится со всеми поставленными задачами", – написал Аксенов. Он поздравил Савельева с назначением.

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россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

олег савельев, россия, политика, владимир путин, сергей аксенов (политик), республика крым