https://ria.ru/20240520/savelev-1947256201.html

Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны

Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - РИА Новости, 20.05.2024

Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны

Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T17:44

2024-05-20T17:44

2024-05-20T18:09

политика

россия

олег савельев

владимир путин

юрий садовенко

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России", — говорится в документе. Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко.Документы вступают в силу со дня их подписания, 20 мая.Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. С 2008 по 2014 год занимал должность заместителя главы Минэкономразвития. Затем его назначили на должность министра по делам Крыма. В 2019 году Савельев стал аудитором Счетной палаты, курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, олег савельев, владимир путин, юрий садовенко, министерство обороны рф (минобороны рф)