Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 20.05.2024 (обновлено: 18:09 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/savelev-1947256201.html
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - РИА Новости, 20.05.2024
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:44
2024-05-20T18:09
политика
россия
олег савельев
владимир путин
юрий садовенко
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947256673_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_343e3dbd882e0c9660c51eb61acaff06.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России", — говорится в документе. Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко.Документы вступают в силу со дня их подписания, 20 мая.Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. С 2008 по 2014 год занимал должность заместителя главы Минэкономразвития. Затем его назначили на должность министра по делам Крыма. В 2019 году Савельев стал аудитором Счетной палаты, курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947256673_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f76ed7d862fd7cb35ece139511586c14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, олег савельев, владимир путин, юрий садовенко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Политика, Россия, Олег Савельев, Владимир Путин, Юрий Садовенко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны

Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОлег Савельев
Олег Савельев - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Олег Савельев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России", — говорится в документе.
Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко.
Документы вступают в силу со дня их подписания, 20 мая.
Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. С 2008 по 2014 год занимал должность заместителя главы Минэкономразвития. Затем его назначили на должность министра по делам Крыма. В 2019 году Савельев стал аудитором Счетной палаты, курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
Путин о причине назначения Белоусова на пост министра обороны
Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны
15 мая, 15:26
 
ПолитикаРоссияОлег СавельевВладимир ПутинЮрий СадовенкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала