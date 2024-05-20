https://ria.ru/20240520/savelev-1947256201.html
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны - РИА Новости, 20.05.2024
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T17:44
2024-05-20T17:44
2024-05-20T18:09
политика
россия
олег савельев
владимир путин
юрий садовенко
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата главы ведомства, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны России — руководителем аппарата министра обороны России", — говорится в документе. Другим указом президент освободил от этой должности генерал-полковника Юрия Садовенко.Документы вступают в силу со дня их подписания, 20 мая.Олег Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. С 2008 по 2014 год занимал должность заместителя главы Минэкономразвития. Затем его назначили на должность министра по делам Крыма. В 2019 году Савельев стал аудитором Счетной палаты, курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.
https://ria.ru/20240515/belousov-1946162896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, олег савельев, владимир путин, юрий садовенко, министерство обороны рф (минобороны рф)
Политика, Россия, Олег Савельев, Владимир Путин, Юрий Садовенко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Путин назначил Олега Савельева заместителем министра обороны
Путин назначил Олега Савельева замминистра — руководителем аппарата Минобороны