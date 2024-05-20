https://ria.ru/20240520/rossiya-1947170470.html

Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе

Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2024

Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе

Москва продолжит усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о планах США по... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:46

2024-05-20T12:46

2024-05-20T12:46

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва продолжит усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о планах США по модернизации своих космических систем. "Со своей стороны продолжим усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космическом пространстве. Для этого есть определенный дипломатический инструментарий, который мы используем на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами", - сказал он журналистам. Рябков отметил, что "одной из "подкладок" под деструктивную и дестабилизирующую деятельность, которой США уже занимаются не первый год, стали информационные вбросы относительно так называемого российского оружия в космосе". "Повторяется одна и та же схема... Вначале обвинить в чем-то Москву, причем нужна крайне легковерная и непрофессиональная аудитория... а потом на этом фоне принять реальные шаги, означающие реализацию курса на обеспечение за США доминирования во всех средах ведения будущих боевых действий, в том числе в космосе", - сказал он. "Вот это пример такого подхода, мы будем его разоблачать и будем показывать странам мирового большинства, всем непредвзятым наблюдателям, которые не воспринимают на веру бесконечные информационные потоки, исходящие из Вашингтона, показывать к чему ведет подобного рода линия", - добавил Рябков. Ранее газета New York Times на основе интервью и публичных выступлений чиновников Пентагона сообщила о том, что США хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.

https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251540.html

https://ria.ru/20240426/rezolyutsiya-1942403946.html

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космос - риа наука, сша, москва, россия, сергей рябков, министерство обороны сша