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Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе
Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2024
Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе
Москва продолжит усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о планах США по... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:46
2024-05-20T12:46
2024-05-20T12:46
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва продолжит усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о планах США по модернизации своих космических систем. "Со своей стороны продолжим усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космическом пространстве. Для этого есть определенный дипломатический инструментарий, который мы используем на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами", - сказал он журналистам. Рябков отметил, что "одной из "подкладок" под деструктивную и дестабилизирующую деятельность, которой США уже занимаются не первый год, стали информационные вбросы относительно так называемого российского оружия в космосе". "Повторяется одна и та же схема... Вначале обвинить в чем-то Москву, причем нужна крайне легковерная и непрофессиональная аудитория... а потом на этом фоне принять реальные шаги, означающие реализацию курса на обеспечение за США доминирования во всех средах ведения будущих боевых действий, в том числе в космосе", - сказал он. "Вот это пример такого подхода, мы будем его разоблачать и будем показывать странам мирового большинства, всем непредвзятым наблюдателям, которые не воспринимают на веру бесконечные информационные потоки, исходящие из Вашингтона, показывать к чему ведет подобного рода линия", - добавил Рябков. Ранее газета New York Times на основе интервью и публичных выступлений чиновников Пентагона сообщила о том, что США хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.
https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251540.html
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космос - риа наука, сша, москва, россия, сергей рябков, министерство обороны сша
Космос - РИА Наука, США, Москва, Россия, Сергей Рябков, Министерство обороны США
Замглавы МИД: Россия не допустит размещения вооружений в космосе
Рябков: Россия продолжит усилия для недопущения размещения вооружений в космосе
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва продолжит усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космосе, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя информацию о планах США по модернизации своих космических систем.
"Со своей стороны продолжим усилия для недопущения размещения ударных вооружений в космическом пространстве. Для этого есть определенный дипломатический инструментарий, который мы используем на полную катушку и на многосторонних площадках, и в контактах с другими странами", - сказал он журналистам.
Рябков отметил, что "одной из "подкладок" под деструктивную и дестабилизирующую деятельность, которой США уже занимаются не первый год, стали информационные вбросы относительно так называемого российского оружия в космосе".
"Повторяется одна и та же схема... Вначале обвинить в чем-то Москву, причем нужна крайне легковерная и непрофессиональная аудитория... а потом на этом фоне принять реальные шаги, означающие реализацию курса на обеспечение за США доминирования во всех средах ведения будущих боевых действий, в том числе в космосе", - сказал он.
"Вот это пример такого подхода, мы будем его разоблачать и будем показывать странам мирового большинства, всем непредвзятым наблюдателям, которые не воспринимают на веру бесконечные информационные потоки, исходящие из Вашингтона, показывать к чему ведет подобного рода линия", - добавил Рябков.
Ранее газета New York Times на основе интервью и публичных выступлений чиновников Пентагона сообщила о том, что США хотят развернуть на земле и в космосе новое поколение средств защиты своей спутниковой группировки и нападения на вражеские орбитальные аппараты.