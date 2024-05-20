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СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2024
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22:25 20.05.2024 (обновлено: 23:09 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2024
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе
Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:25
2024-05-20T23:09
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ООН, 20 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15. Ее поддержали семь стран: Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. В свою очередь, Швейцария воздержалась.Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, отметил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризировать космос. По его словам, такой шаг потребует анализа и ответных действий со стороны Москвы, однако она останется приверженной своим обязательствам.Россия предложила проект резолюции в начале мая. Документ в числе прочего призывал все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе. Речь шла также о действиях, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.Кроме того, в резолюции говорилось о необходимости добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать это соглашение, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения. Помимо этого, речь шла о том, что страны не должны устанавливать такое вооружение на небесных телах и размещать его в космическом пространстве иным способом.
https://ria.ru/20240518/kosmos-1946828964.html
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россия, оон, земля, совет безопасности оон
Россия, ООН, Земля, Совет Безопасности ООН
СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

СБ ООН не принял резолюцию РФ о предотвращении гонки вооружений в космосе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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Заседание СБ ООН . Архивное фото
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ООН, 20 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе, передает корреспондент РИА Новости.
Уточняется, что инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15. Ее поддержали семь стран: Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. В свою очередь, Швейцария воздержалась.
Космодром Уоллопс в США - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
США хотят разместить в космосе средства нападения на спутники, пишет NYT
18 мая, 04:39
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, отметил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризировать космос. По его словам, такой шаг потребует анализа и ответных действий со стороны Москвы, однако она останется приверженной своим обязательствам.
Россия предложила проект резолюции в начале мая. Документ в числе прочего призывал все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе. Речь шла также о действиях, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.
Кроме того, в резолюции говорилось о необходимости добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.
Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать это соглашение, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения. Помимо этого, речь шла о том, что страны не должны устанавливать такое вооружение на небесных телах и размещать его в космическом пространстве иным способом.
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