https://ria.ru/20240520/rezolyutsiya-1947300067.html

СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе - РИА Новости, 20.05.2024

СБ ООН отклонил резолюцию России о недопущении гонки вооружений в космосе

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:25

2024-05-20T22:25

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ООН, 20 мая — РИА Новости. Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе, передает корреспондент РИА Новости.Уточняется, что инициатива не набрала необходимые девять голосов из 15. Ее поддержали семь стран: Россия, Китай, Алжир, Гайана, Эквадор, Мозамбик и Сьерра-Леоне. Против выступили США, Франция, Великобритания, Япония, Словения, Республика Корея и Мальта. В свою очередь, Швейцария воздержалась.Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя результаты голосования, отметил, что Запад подтвердил свое намерение продолжать милитаризировать космос. По его словам, такой шаг потребует анализа и ответных действий со стороны Москвы, однако она останется приверженной своим обязательствам.Россия предложила проект резолюции в начале мая. Документ в числе прочего призывал все государства принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космосе. Речь шла также о действиях, которые не допустили бы применения силы в космосе, из космоса в направлении Земли и с Земли в отношении объектов в космическом пространстве.Кроме того, в резолюции говорилось о необходимости добиваться посредством переговоров скорейшей разработки соответствующих многосторонних соглашений, поддающихся надежной проверке и имеющих обязательную юридическую силу.Текст также подтверждал обязательство всех участников Договора о космосе полностью соблюдать это соглашение, в том числе не размещать на орбите вокруг Земли любые объекты, несущие ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения. Помимо этого, речь шла о том, что страны не должны устанавливать такое вооружение на небесных телах и размещать его в космическом пространстве иным способом.

https://ria.ru/20240518/kosmos-1946828964.html

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