https://ria.ru/20240520/religiya-1947217005.html
РПЦ издала Пятикнижие на ногайском языке
РПЦ издала Пятикнижие на ногайском языке - РИА Новости, 20.05.2024
РПЦ издала Пятикнижие на ногайском языке
Вышло в свет Пятикнижие на ногайском языке, сообщается на сайте Русской православной церкви. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:29
2024-05-20T15:29
2024-05-20T15:29
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вышло в свет Пятикнижие на ногайском языке, сообщается на сайте Русской православной церкви. "Научно-исследовательское учреждение "Институт перевода Библии" выпустило новое издание на ногайском языке — перевод Пятикнижия Моисеева, в которое вошли опубликованный в 2016 году перевод книги Бытие и новые переводы книг Исход, Левит, Числа и Второзаконие", - говорится в сообщении. В РПЦ сообщили, что перевод Пятикнижия выполнен на основе древнееврейского (т.н. Масоретского) текста. В этих книгах изложены основы ветхозаветной религии, ее законоположительные и нравственные начала, повествуется о сотворении мира и человека, о начале греха и страданий и об отношениях Бога с человеком. Ногайцы – тюркский народ, проживающие в настоящее время преимущественно на Северном Кавказе и в Южном Поволжье России.
https://ria.ru/20240517/knr-1946756923.html
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северный кавказ, россия, русская православная церковь, религия
Религия, Северный Кавказ, Россия, Русская православная церковь, Религия
РПЦ издала Пятикнижие на ногайском языке
РПЦ выпустила в свет новое издание Пятикнижия на ногайском языке
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вышло в свет Пятикнижие на ногайском языке, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Научно-исследовательское учреждение "Институт перевода Библии" выпустило новое издание на ногайском языке — перевод Пятикнижия Моисеева, в которое вошли опубликованный в 2016 году перевод книги Бытие и новые переводы книг Исход, Левит, Числа и Второзаконие", - говорится в сообщении.
В РПЦ сообщили, что перевод Пятикнижия выполнен на основе древнееврейского (т.н. Масоретского) текста. В этих книгах изложены основы ветхозаветной религии, ее законоположительные и нравственные начала, повествуется о сотворении мира и человека, о начале греха и страданий и об отношениях Бога с человеком.
Ногайцы – тюркский народ, проживающие в настоящее время преимущественно на Северном Кавказе
и в Южном Поволжье России
.