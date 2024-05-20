https://ria.ru/20240520/reb-1947176402.html

Гладков рассказал об установке станций РЭБ на белгородских "скорых"

Гладков рассказал об установке станций РЭБ на белгородских "скорых" - РИА Новости, 20.05.2024

Гладков рассказал об установке станций РЭБ на белгородских "скорых"

Девять автомобилей скорой помощи, работающие в приграничных районах Белгородской области, оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, до конца мая такими... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:06

2024-05-20T13:06

2024-05-20T13:06

белгородская область

вячеслав гладков

скорая помощь

рэб

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БЕЛГОРОД, 20 мая – РИА Новости. Девять автомобилей скорой помощи, работающие в приграничных районах Белгородской области, оснащены средствами радиоэлектронной борьбы, до конца мая такими комплексами планируется оборудовать еще 21 машину, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Первыми, как всегда, на место происшествия на помощь пострадавшим прибывают наши медики. Поэтому стараемся создать дополнительные условия безопасности для них. На машины скорой помощи устанавливаем станции радиоэлектронной борьбы. Сейчас они установлены на девяти автомобилях, до конца месяца будут на 21", - рассказал Гладков в своих социальных сетях. Он пояснил, что автомобили оснащаются специальными подавителями сигнала, которые преобразуют сигнал, после чего беспилотник теряет связь на подлете к автомобилю и падает на безопасном расстоянии. При этом РЭБ не влияет на работу медицинских приборов, поэтому кардиограф, аппарат ИВЛ и другая электроника будут эффективно работать. По информации пресс-службы правительства Белгородской области, медики приграничных районов Белгородской области соблюдают и другие меры безопасности: все бригады скорой помощи обеспечены касками и бронежилетами. Также каждый автомобиль скорой помощи Белгородской области оборудован тревожной кнопкой. Она позволяет врачам вызвать группу задержания Росгвардии при возникновении опасной ситуации и угрозы их жизни и здоровью.

https://ria.ru/20240508/stroitelstvo-1944607845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, скорая помощь, рэб