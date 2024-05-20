https://ria.ru/20240520/ranenye-1947204425.html

Число раненных при ракетном обстреле Макеевки увеличилось

Число раненных при ракетном обстреле Макеевки увеличилось - РИА Новости, 20.05.2024

Число раненных при ракетном обстреле Макеевки увеличилось

Число раненых при ракетном обстреле Макеевки украинскими войсками увеличилось до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:49

2024-05-20T14:49

2024-05-20T17:27

специальная военная операция на украине

макеевка

вооруженные силы украины

украина

денис пушилин

донецкая народная республика

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Число раненых при ракетном обстреле Макеевки украинскими войсками увеличилось до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."В Кировском районе Макеевки в результате одиночного прилета ракеты РСЗО калибром 122 миллиметра словацкого производства JROF-М с увеличенной до 40,2 километра дальностью ранения различной степени тяжести получили пять человек: женщины 1951, 1985 и 1998 годов рождения, молодой мужчина 2002 года рождения, парень 2005 года рождения", - написал глава региона, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.Ранее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на севере Макеевки повреждена частная АЗС, предварительно трое пострадали."На данный момент с начала суток со стороны противника зафиксировано пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия 122 мм (ракета JROF-M), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что из-за обстрела был поврежден фасад и окна заправочной станции, а также гражданское авто. По словам очевидцев происшествия, среди раненых мирных жителей была одна беременная женщина."Мы услышали громкий хлопок. Когда выглянули, лежало трое человек. Беременная женщина, двое молодых людей. Осколочное ранение у одного было в живот и в ногу, а у второго, видимо, легкое ранение. Беременная лежала, не шевелилась. Скорые приехали, забрали пострадавших", - рассказала агентству очевидец Ирина."В ходе осмотра на месте обстрела установлено, что в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили пять человек, они госпитализированы и им оказывается необходимая медицинская помощь. Вместе с этим, на месте обстрела были обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО - образца стран НАТО. Все фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - заявил представитель Следственного комитета России.Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240517/ukraina-1946528827.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

макеевка

украина

донецкая народная республика

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

макеевка, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин, донецкая народная республика, кировский район, нато