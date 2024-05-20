Число раненных при ракетном обстреле Макеевки увеличилось
Пушилин: число раненных при ракетном обстреле Макеевки возросло до пяти
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Число раненых при ракетном обстреле Макеевки украинскими войсками увеличилось до пяти, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"В Кировском районе Макеевки в результате одиночного прилета ракеты РСЗО калибром 122 миллиметра словацкого производства JROF-М с увеличенной до 40,2 километра дальностью ранения различной степени тяжести получили пять человек: женщины 1951, 1985 и 1998 годов рождения, молодой мужчина 2002 года рождения, парень 2005 года рождения", - написал глава региона, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Ранее министерство угля и энергетики ДНР сообщало, что в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины на севере Макеевки повреждена частная АЗС, предварительно трое пострадали.
"На данный момент с начала суток со стороны противника зафиксировано пять обстрелов, выпущено 11 боеприпасов. Применялась реактивная артиллерия 122 мм (ракета JROF-M), ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударный БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Позднее корреспондент РИА Новости сообщил, что из-за обстрела был поврежден фасад и окна заправочной станции, а также гражданское авто. По словам очевидцев происшествия, среди раненых мирных жителей была одна беременная женщина.
"Мы услышали громкий хлопок. Когда выглянули, лежало трое человек. Беременная женщина, двое молодых людей. Осколочное ранение у одного было в живот и в ногу, а у второго, видимо, легкое ранение. Беременная лежала, не шевелилась. Скорые приехали, забрали пострадавших", - рассказала агентству очевидец Ирина.
"В ходе осмотра на месте обстрела установлено, что в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили пять человек, они госпитализированы и им оказывается необходимая медицинская помощь. Вместе с этим, на месте обстрела были обнаружены фрагменты, предположительно, от РСЗО - образца стран НАТО. Все фрагменты и осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда", - заявил представитель Следственного комитета России.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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