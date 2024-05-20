https://ria.ru/20240520/raisi-1947230344.html

В Белом доме назвали обвинения в причастности к гибели Раиси нелепыми

В Белом доме назвали обвинения в причастности к гибели Раиси нелепыми - РИА Новости, 20.05.2024

В Белом доме назвали обвинения в причастности к гибели Раиси нелепыми

В Белом доме назвали нелепыми звучащие из Ирана обвинения в том, что Вашингтон косвенно причастен к гибели президента страны Эбрахима Раиси. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:10

2024-05-20T16:10

2024-05-20T16:30

иран

в мире

сша

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Белом доме назвали нелепыми звучащие из Ирана обвинения в том, что Вашингтон косвенно причастен к гибели президента страны Эбрахима Раиси.Ранее агентство ISNA сообщило, что бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что одним из виновников катастрофы, унесшей жизнь Раиси, являются США, которые ввели санкции против Ирана в том числе в вопросе самолетов и авиационных запчастей.По информации телеканала NBC News, администрация президента США Джо Байдена отслеживает информацию об обвинениях в адрес США. "Это нелепо", - прокомментировало неназванное должностное лицо заявления из Тегерана о косвенной причастности Вашингтона к произошедшему.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации.В Тебризе 21 мая пройдет церемония прощания с погибшими, после чего тело президента направят в Мешхед, его родной город. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/iran-1947171535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

иран, в мире, сша, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана