Тело Раиси направят из Тебриза в Мешхед, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси направят из Тебриза в Мешхед, его родной город, передает агентство Fars.Ранее сообщалось, что в Тебризе во вторник пройдет церемония прощания с погибшими."Завтра в 9.00 (8.30 мск) тело... Раиси и его спутников будет сопровождено... в аэропорт, оттуда его доставят в Мешхед", - говорится в сообщении агентства.Министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди, тем не менее заявил, что после Тебриза тело президента также будет направлено в столицу страны Тегеран. А агентство Mehr отмечало, что тело президента направят и в город Кум.Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что утром в понедельник в Мешхеде прошло заседание совета по вопросу похорон Раиси. Кроме того, там решили, что в городе назовут одну из главных улиц или площадей именем погибшего президента.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
"Завтра в 9.00 (8.30 мск) тело... Раиси и его спутников будет сопровождено... в аэропорт, оттуда его доставят в Мешхед", - говорится в сообщении агентства.
Министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди, тем не менее заявил, что после Тебриза тело президента также будет направлено в столицу страны Тегеран. А агентство Mehr отмечало, что тело президента направят и в город Кум.
Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что утром в понедельник в Мешхеде прошло заседание совета по вопросу похорон Раиси. Кроме того, там решили, что в городе назовут одну из главных улиц или площадей именем погибшего президента.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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