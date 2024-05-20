https://ria.ru/20240520/raisi-1947193853.html

Тело Раиси направят из Тебриза в Мешхед, сообщили СМИ

Тело Раиси направят из Тебриза в Мешхед, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024

Тело Раиси направят из Тебриза в Мешхед, сообщили СМИ

Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси направят из Тебриза в Мешхед, его родной город, передает агентство Fars. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:04

2024-05-20T14:04

2024-05-20T15:52

в мире

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мешхед

тебриз

хосейн амир абдоллахиан

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Тело погибшего при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси направят из Тебриза в Мешхед, его родной город, передает агентство Fars.Ранее сообщалось, что в Тебризе во вторник пройдет церемония прощания с погибшими."Завтра в 9.00 (8.30 мск) тело... Раиси и его спутников будет сопровождено... в аэропорт, оттуда его доставят в Мешхед", - говорится в сообщении агентства.Министр внутренних дел страны Ахмад Вахиди, тем не менее заявил, что после Тебриза тело президента также будет направлено в столицу страны Тегеран. А агентство Mehr отмечало, что тело президента направят и в город Кум.Агентство Tasnim в свою очередь отмечает, что утром в понедельник в Мешхеде прошло заседание совета по вопросу похорон Раиси. Кроме того, там решили, что в городе назовут одну из главных улиц или площадей именем погибшего президента.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Исполнять обязанности президента Ирана в течение 50 дней до новых выборов будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133932.html

иран

мешхед

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, мешхед, тебриз, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана