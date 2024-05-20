https://ria.ru/20240520/raisi-1947165706.html

Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

Причиной жёсткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие метеоусловия, сообщил посол Исламской Республики Иран в РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:26

2024-05-20T12:26

2024-05-20T13:05

иран

в мире

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Причиной жёсткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие метеоусловия, сообщил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи."К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность", - сказал дипломат журналистам.Также он отметил, что спецкомиссия установит точные причины аварии вертолета президента Эбрахима Раиси, изучит погодные и технические условия. "Соответствующие органы, специалисты должны со всех сторон посмотреть - климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи - требуется время, чтобы установить, из-за чего это произошло. Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждем итоги этих исследований", - сказал он журналистам.Посол отметил, "то, что нам известно, - это плохие погодные условия, густой туман вместе с осадками, снег, горная местность, леса". "Это, скорее всего, первая версия, из-за чего это произошло", - отметил Санеи.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/raisi-1947133126.html

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Кирилл Волков

иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси