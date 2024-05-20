Посол Ирана назвал метеоусловия причиной крушения вертолета с Раиси

МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Причиной жёсткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие метеоусловия, сообщил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи."К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность", - сказал дипломат журналистам.Также он отметил, что спецкомиссия установит точные причины аварии вертолета президента Эбрахима Раиси, изучит погодные и технические условия. "Соответствующие органы, специалисты должны со всех сторон посмотреть - климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи - требуется время, чтобы установить, из-за чего это произошло. Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждем итоги этих исследований", - сказал он журналистам.Посол отметил, "то, что нам известно, - это плохие погодные условия, густой туман вместе с осадками, снег, горная местность, леса". "Это, скорее всего, первая версия, из-за чего это произошло", - отметил Санеи.Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан
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МИНСК, 20 мая - РИА Новости. Причиной жёсткой посадки вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц стали плохие метеоусловия, сообщил посол Исламской Республики Иран в Белоруссии Алиреза Санеи.
"К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность", - сказал дипломат журналистам.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Согласно статье 131 Конституции Ирана, новые президентские выборы должны провести в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента страны и передачей его обязанностей первому вице-президенту (сейчас эту должность занимает Мохаммад Мохбер).
Также он отметил, что спецкомиссия установит точные причины аварии вертолета президента Эбрахима Раиси, изучит погодные и технические условия. "Соответствующие органы, специалисты должны со всех сторон посмотреть - климатические условия, технические проблемы, может быть, какие-то помехи - требуется время, чтобы установить, из-за чего это произошло. Есть специальная группа, комиссия, которая открыла дело. Мы ждем итоги этих исследований", - сказал он журналистам.
Посол отметил, "то, что нам известно, - это плохие погодные условия, густой туман вместе с осадками, снег, горная местность, леса". "Это, скорее всего, первая версия, из-за чего это произошло", - отметил Санеи.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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