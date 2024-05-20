https://ria.ru/20240520/raisi-1947129223.html
Пассажиры вертолета с Раиси погибли в первые минуты после крушения
Пассажиры вертолета с Раиси погибли в первые минуты после крушения - РИА Новости, 20.05.2024
Пассажиры вертолета с Раиси погибли в первые минуты после крушения
Находившиеся на борту разбившегося в Иране вертолета погибли в первые минуты после его крушения, заявил в понедельник глава Иранского общества Красного... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:57
2024-05-20T10:57
2024-05-20T10:57
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
ибрахим раиси
красный полумесяц
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Находившиеся на борту разбившегося в Иране вертолета погибли в первые минуты после его крушения, заявил в понедельник глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд. Коливанд отметил, что спасатели Красного полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря, в поисково-спасательной операции приняли участие более двух тысяч человек. Вертолет полностью разрушен. "Пассажиры вертолета погибли в первые минуты после катастрофы", - цитирует Коливанда агентство Fars. В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы. Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947110053.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ибрахим раиси, красный полумесяц, крушение вертолета президента ирана
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ибрахим Раиси, Красный полумесяц, Крушение вертолета президента Ирана
Пассажиры вертолета с Раиси погибли в первые минуты после крушения
Красный полумесяц: пассажиры вертолета с Раиси погибли практически сразу
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Находившиеся на борту разбившегося в Иране вертолета погибли в первые минуты после его крушения, заявил в понедельник глава Иранского общества Красного полумесяца Пирхосейн Коливанд.
Коливанд отметил, что спасатели Красного полумесяца обнаружили обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря, в поисково-спасательной операции приняли участие более двух тысяч человек. Вертолет полностью разрушен.
"Пассажиры вертолета погибли в первые минуты после катастрофы", - цитирует Коливанда агентство Fars. В поисках вертолета участвовал турецкий БПЛА Akıncı, который ранее обнаружил "источник тепла" на месте катастрофы.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана
и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан
, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев
участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.