https://ria.ru/20240520/raisi-1947127510.html

В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана

В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024

В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана

Официальный трехдневный траур объявлен в Ливане в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Страны Хосейна Амира Абдоллахиана, говорится в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:51

2024-05-20T10:51

2024-05-20T10:51

в мире

иран

хосейн амир абдоллахиан

ливан

крушение вертолета президента ирана

ибрахим раиси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947106370_33:0:1274:698_1920x0_80_0_0_dccaee43e66068a62b337f39d1e0d381.jpg

БЕЙРУТ, 20 апр – РИА Новости. Официальный трехдневный траур объявлен в Ливане в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Страны Хосейна Амира Абдоллахиана, говорится в заявлении правительства страны. "Объявляется официальный траур в связи с печальной аварией вертолета, которая стала причиной гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана",- говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой кабмина. На протяжении трех дней траура в Ливане будут приспущены государственные флаги и скорректирована программа радио- и телевизионных каналов. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/aviakatastrofy-1947126612.html

иран

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ливан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси