В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана
Власти Ливана объявили трехдневный траур из-за гибели Раиси и Абдоллахиана
© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси
БЕЙРУТ, 20 апр – РИА Новости. Официальный трехдневный траур объявлен в Ливане в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Страны Хосейна Амира Абдоллахиана, говорится в заявлении правительства страны.
"Объявляется официальный траур в связи с печальной аварией вертолета, которая стала причиной гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана",- говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой кабмина. На протяжении трех дней траура в Ливане будут приспущены государственные флаги и скорректирована программа радио- и телевизионных каналов.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.