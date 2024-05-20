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В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
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10:51 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/raisi-1947127510.html
В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана
В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана - РИА Новости, 20.05.2024
В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана
Официальный трехдневный траур объявлен в Ливане в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Страны Хосейна Амира Абдоллахиана, говорится в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T10:51
2024-05-20T10:51
в мире
иран
хосейн амир абдоллахиан
ливан
крушение вертолета президента ирана
ибрахим раиси
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БЕЙРУТ, 20 апр – РИА Новости. Официальный трехдневный траур объявлен в Ливане в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Страны Хосейна Амира Абдоллахиана, говорится в заявлении правительства страны. "Объявляется официальный траур в связи с печальной аварией вертолета, которая стала причиной гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана",- говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой кабмина. На протяжении трех дней траура в Ливане будут приспущены государственные флаги и скорректирована программа радио- и телевизионных каналов. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
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в мире, иран, хосейн амир абдоллахиан, ливан, крушение вертолета президента ирана, ибрахим раиси
В мире, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Ливан, Крушение вертолета президента Ирана, Ибрахим Раиси
В Ливане объявили траур из-за гибели президента Ирана

Власти Ливана объявили трехдневный траур из-за гибели Раиси и Абдоллахиана

© Фото : соцсетиМесто крушения вертолета Эбрахима Раиси
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : соцсети
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси
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БЕЙРУТ, 20 апр – РИА Новости. Официальный трехдневный траур объявлен в Ливане в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Страны Хосейна Амира Абдоллахиана, говорится в заявлении правительства страны.
"Объявляется официальный траур в связи с печальной аварией вертолета, которая стала причиной гибели президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиана",- говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой кабмина. На протяжении трех дней траура в Ливане будут приспущены государственные флаги и скорректирована программа радио- и телевизионных каналов.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Место крушения вертолета в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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В миреИранХосейн Амир АбдоллахианЛиванКрушение вертолета президента ИранаИбрахим Раиси
 
 
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