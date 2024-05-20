https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html

В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси

В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси - РИА Новости, 20.05.2024

В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:47

2024-05-20T09:47

2024-05-20T09:54

иран

в мире

ибрахим раиси

крушение вертолета президента ирана

ильхам алиев

хосейн амир абдоллахиан

сергей лавров

москва

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц, отметив, что Москва всегда будет помнить их как своих друзей, которые внесли огромный вклад в развитие двустороннего сотрудничества."Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине. В России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны. Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что в Москве "глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета" Раиси и главы МИД Ирана. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами", - заключил Лавров.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.

https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html

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Варвара Скокшина

иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, москва, россия