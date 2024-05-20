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В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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09:47 20.05.2024 (обновлено: 09:54 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947110964.html
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:47
2024-05-20T09:54
иран
в мире
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
ильхам алиев
хосейн амир абдоллахиан
сергей лавров
москва
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц, отметив, что Москва всегда будет помнить их как своих друзей, которые внесли огромный вклад в развитие двустороннего сотрудничества."Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине. В России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны. Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что в Москве "глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета" Раиси и главы МИД Ирана. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами", - заключил Лавров.Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
https://ria.ru/20240520/vertolet-1947092894.html
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иран, в мире, ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана, ильхам алиев, хосейн амир абдоллахиан, сергей лавров, москва, россия
Иран, В мире, Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана, Ильхам Алиев, Хосейн Амир Абдоллахиан, Сергей Лавров, Москва, Россия
В МИД глубоко опечалены гибелью президента Раиси

Лавров: Москва глубоко опечалена гибелью президента Ирана Раиси

© AP Photo / Jason DeCrowПрезидент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Jason DeCrow
Президент Ирана Ибрахим Раиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования руководству МИД Ирана в связи с трагической гибелью президента страны Эбрахима Раиси, главы внешнеполитического ведомства Хосейна Амира Абдоллахиана и сопровождавших их лиц, отметив, что Москва всегда будет помнить их как своих друзей, которые внесли огромный вклад в развитие двустороннего сотрудничества.
"Всегда будем помнить этих выдающихся политических деятелей как истинных патриотов Исламской Республики, твердо отстаивавших интересы своего государства и отдавших жизнь беззаветному служению Родине. В России президента Ирана Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана знали как настоящих, надежных друзей нашей страны. Их роль в укреплении взаимовыгодного российско-иранского сотрудничества и доверительного партнерства неоценима", - говорится в заявлении Лаврова, опубликованном на сайте российского дипломатического ведомства.
Место крушения вертолета Эбрахима Раиси в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Синоптик рассказал о погоде в зоне крушения вертолета главы Ирана
Вчера, 07:58
Министр иностранных дел РФ подчеркнул, что в Москве "глубоко опечалены известием о трагической гибели в результате крушения вертолета" Раиси и главы МИД Ирана. "Искренне соболезнуем родным и близким погибших, а также всему дружественному народу Ирана. В этот скорбный час наши мысли и сердца вместе с вами", - заключил Лавров.
Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолета. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс.
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту взлетает на границе Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Эксперт назвал возможные причины крушения вертолета Раиси
Вчера, 09:43
 
ИранВ миреИбрахим РаисиКрушение вертолета президента ИранаИльхам АлиевХосейн Амир АбдоллахианСергей ЛавровМоскваРоссия
 
 
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