СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении
Reuters: вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении
© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника.
«
"Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", — говорится в сообщении.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.
ЧП с вертолетом Раиси
Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".