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СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении - РИА Новости, 20.05.2024
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05:52 20.05.2024 (обновлено: 07:27 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947086919.html
СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении
СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении
Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:52
2024-05-20T07:27
иран
в мире
хосейн амир абдоллахиан
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника."Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", — говорится в сообщении.Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html
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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
Иран, В мире, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении

Reuters: вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении

© AP Photo / Ali Hamed HaghdoustПоследнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
Последнее фото вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, граница Ирана и Азербайджана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника.
«
"Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", — говорится в сообщении.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
Вчера, 05:40

ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".
Поисковая операция на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
СМИ: в Иране считают шансы на то, что Раиси жив, низкими
Вчера, 05:46
 
ИранВ миреХосейн Амир АбдоллахианКрушение вертолета президента Ирана
 
 
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