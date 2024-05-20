https://ria.ru/20240520/raisi-1947086919.html

СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении

СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: вертолет Раиси полностью сгорел при крушении

Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T05:52

2024-05-20T05:52

2024-05-20T07:27

иран

в мире

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси полностью сгорел при крушении, все пассажиры считаются погибшими, передает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника."Вертолет президента Ирана Раиси полностью сгорел при крушении", — говорится в сообщении.Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта "Жуковский".

https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html

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иран, в мире, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана