https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:40
2024-05-20T05:40
2024-05-20T15:59
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
в мире
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947040566_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_a63260020ffdabc6d16fd7b2763ed581.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси.На снимке можно увидеть темное пятно на склоне горы, покрытом лесом.Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947040566_77:0:710:475_1920x0_80_0_0_74c805d609db68bd9f530e923e71bc9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана, в мире, иран
Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана, В мире, Иран
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Агентство ISNA
опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси.
На снимке можно увидеть темное пятно на склоне горы, покрытом лесом.
Ранее телеканал Press TV
сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.
Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан
и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта Жуковский.