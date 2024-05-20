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Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
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05:40 20.05.2024 (обновлено: 15:59 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/raisi-1947086418.html
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси - РИА Новости, 20.05.2024
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси
Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T05:40
2024-05-20T15:59
ибрахим раиси
крушение вертолета президента ирана
в мире
иран
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси.На снимке можно увидеть темное пятно на склоне горы, покрытом лесом.Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.ЧП с вертолетом РаисиИнцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html
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РИА Новости
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ибрахим раиси, крушение вертолета президента ирана, в мире, иран
Ибрахим Раиси, Крушение вертолета президента Ирана, В мире, Иран
Опубликовано первое фото с места крушения вертолета Раиси

Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси

© Tasnim NewsПоисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
© Tasnim News
Поисковые работы на месте происшествия с вертолетом президента Ирана Раиси
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Агентство ISNA опубликовало первое фото с места крушения вертолета Раиси.
На снимке можно увидеть темное пятно на склоне горы, покрытом лесом.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что местонахождение разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружено, к нему направляются поисково-спасательные группы.

ЧП с вертолетом Раиси

Инцидент с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси произошел в воскресенье днем. По предварительным данным, он совершил жесткую посадку в районе Верзеган в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Как сообщило агентство Tasnim, в кортеже президента было три вертолета. На борту попавшего в аварию также находились глава МИД республики Хосейн Амир Абдоллахиан и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати.
К месту происшествия направили армию, полицию и сотрудников Общества Красного Полумесяца Ирана, однако спасательную операцию серьезно осложняют погодные условия и рельеф местности.
МЧС России по поручению президента Владимира Путина отправляет в Иран группировку спасателей. В ее состав вошли 47 специалистов, техника высокой проходимости, а также вертолет BO-105 для поиска с воздуха. Первый самолет со спасателями рано утром в понедельник вылетел из аэропорта Жуковский.
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