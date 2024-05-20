https://ria.ru/20240520/raisi-1947079093.html
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.05.2024
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ
Десятки иранцев собрались на одной из центральных площадей Тегерана, молясь о здоровье президента Эбрахима Раиси и его спутников, бывших на борту вертолёта,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T02:40
2024-05-20T02:40
2024-05-20T02:40
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Десятки иранцев собрались на одной из центральных площадей Тегерана, молясь о здоровье президента Эбрахима Раиси и его спутников, бывших на борту вертолёта, который совершил жёсткую посадку на северо-западе страны, передаёт иранское информационное агентство Press TV. "Граждане Ирана собрались на площади Вали Аср в Тегеране, молясь за здоровье президента Раиси и его спутников после того, как их вертолет совершил аварийную посадку на северо-западе Ирана", - говорится в сообщении. Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски.
https://ria.ru/20240519/vertolet-1947035485.html
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в мире, тегеран (город), иран, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана
В мире, Тегеран (город), Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Крушение вертолета президента Ирана
В центре Тегерана десятки иранцев молятся о здоровье Раиси, сообщили СМИ
Press: десятки иранцев собрались в центре Тегерана и молятся о здоровье Раиси