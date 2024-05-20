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Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 20.05.2024
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13:46 20.05.2024 (обновлено: 13:51 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pvo-1947188088.html
Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 20.05.2024
Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России
Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в воздушном пространстве России, заявил бывший глава ЦРУ... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:46
2024-05-20T13:51
в мире
россия
украина
харьков
дэвид петреус
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в воздушном пространстве России, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус в интервью CNN."Есть некоторые решения, которые нужно будет принять. Например, разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством, поскольку именно из воздушного пространства России сбрасываются авиабомбы, русским даже нет необходимости заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков так близко к границе", — утверждает он.Петреус также признал, что у ВСУ существует высокий риск потери крупных городов. Кроме того, добавил он, украинская армия находится в крайне тяжелом положении.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html
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в мире, россия, украина, харьков, дэвид петреус, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Харьков, Дэвид Петреус, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

Экс-глава ЦРУ: ВСУ нужно применять американские ПВО по целям в небе над Россией

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в воздушном пространстве России, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус в интервью CNN.
"Есть некоторые решения, которые нужно будет принять. Например, разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством, поскольку именно из воздушного пространства России сбрасываются авиабомбы, русским даже нет необходимости заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков так близко к границе", — утверждает он.
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Петреус также признал, что у ВСУ существует высокий риск потери крупных городов. Кроме того, добавил он, украинская армия находится в крайне тяжелом положении.
Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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В миреРоссияУкраинаХарьковДэвид ПетреусВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
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