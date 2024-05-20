https://ria.ru/20240520/pvo-1947188088.html

Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 20.05.2024

Экс-глава ЦРУ сделал неожиданное заявление о России

Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в воздушном пространстве России, заявил бывший глава ЦРУ... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:46

2024-05-20T13:46

2024-05-20T13:51

в мире

россия

украина

харьков

дэвид петреус

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в воздушном пространстве России, заявил бывший глава ЦРУ генерал-майор Дэвид Петреус в интервью CNN."Есть некоторые решения, которые нужно будет принять. Например, разрешить полное использование американских систем противовоздушной обороны над российским воздушным пространством, поскольку именно из воздушного пространства России сбрасываются авиабомбы, русским даже нет необходимости заходить в воздушное пространство Украины, когда Харьков так близко к границе", — утверждает он.Петреус также признал, что у ВСУ существует высокий риск потери крупных городов. Кроме того, добавил он, украинская армия находится в крайне тяжелом положении.Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.

https://ria.ru/20240520/udar-1947103682.html

https://ria.ru/20240520/otpravka-1947142585.html

россия

украина

харьков

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в мире, россия, украина, харьков, дэвид петреус, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины