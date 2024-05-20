https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html

Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне - РИА Новости, 20.05.2024

Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:53

2024-05-20T22:53

2024-05-20T23:24

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

госдума рф

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. "Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления ФСБ России (территориального органа безопасности) и СВР РФ отдельными категориями лиц о выезде из России <...> определяется порядок предварительного уведомления лицами, замещающими должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, а также осведомленными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторами РФ, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов РФ, главами муниципальных образований, адвокатами о выезде из РФ", — говорится в документе.Отмечается, что исключением станут должностные лица, подлежащие государственной охране, а также те, выезд которых из России определяется иными решениями президента. Указ вступает в силу со дня его подписания, 20 мая.

https://ria.ru/20240419/gossluzhaschie-1941029691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф