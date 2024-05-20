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Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне - РИА Новости, 20.05.2024
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22:53 20.05.2024 (обновлено: 23:24 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/putin-1947302545.html
Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне
Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне - РИА Новости, 20.05.2024
Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне
Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:53
2024-05-20T23:24
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
госдума рф
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации. &quot;Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления ФСБ России (территориального органа безопасности) и СВР РФ отдельными категориями лиц о выезде из России &lt;...&gt; определяется порядок предварительного уведомления лицами, замещающими должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, а также осведомленными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторами РФ, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов РФ, главами муниципальных образований, адвокатами о выезде из РФ&quot;, — говорится в документе.Отмечается, что исключением станут должностные лица, подлежащие государственной охране, а также те, выезд которых из России определяется иными решениями президента. Указ вступает в силу со дня его подписания, 20 мая.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), госдума рф
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Госдума РФ
Путин утвердил порядок выезда за рубеж допущенных к гостайне

Путин утвердил порядок выезда из РФ сенаторов, депутатов и допущенных к гостайне

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сенаторы, депутаты и лица, допущенные к государственной тайне и сведениям особой важности, планирующие выехать из России, должны будут в письменном порядке уведомить об этом ФСБ и СВР, соответствующий указ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
«

"Об утверждении Положения о порядке предварительного уведомления ФСБ России (территориального органа безопасности) и СВР РФ отдельными категориями лиц о выезде из России <...> определяется порядок предварительного уведомления лицами, замещающими должности, предусмотренные перечнем должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к государственной тайне, а также осведомленными в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях сенаторами РФ, депутатами Госдумы, судьями, депутатами законодательных органов субъектов РФ, главами муниципальных образований, адвокатами о выезде из РФ", — говорится в документе.

Отмечается, что исключением станут должностные лица, подлежащие государственной охране, а также те, выезд которых из России определяется иными решениями президента.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 20 мая.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Кремле прокомментировали ограничения на выезд госслужащих за границу
19 апреля, 13:04
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Госдума РФ
 
 
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