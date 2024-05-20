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Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ - РИА Новости, 20.05.2024
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13:31 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/putin-1947182943.html
Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ
Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ - РИА Новости, 20.05.2024
Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ
Президент России Владимир Путин призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обратить внимание на состояние детских садов и школ в регионе, осуществлять... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:31
2024-05-20T13:31
общество
россия
владимир путин
казбек коков
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обратить внимание на состояние детских садов и школ в регионе, осуществлять строительство поликлиник и ФАПов. "Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонта своевременного, нужно осуществлять новые строительства: поликлиники и ФАПы", - сказал Путин в ходе встречи с Коковым.
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общество, россия, владимир путин, казбек коков
Общество, Россия, Владимир Путин, Казбек Коков
Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ

Путин призвал главу КБР Кокова следить за состоянием детских садов и школ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обратить внимание на состояние детских садов и школ в регионе, осуществлять строительство поликлиник и ФАПов.
"Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонта своевременного, нужно осуществлять новые строительства: поликлиники и ФАПы", - сказал Путин в ходе встречи с Коковым.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Путин призвал заботиться о детях участников СВО как о своих собственных
23 октября 2023, 14:08
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинКазбек Коков
 
 
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