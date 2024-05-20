https://ria.ru/20240520/putin-1947182943.html

Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ

Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ - РИА Новости, 20.05.2024

Путин призвал главу КБР обратить внимание на состояние детских садов и школ

Президент России Владимир Путин призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обратить внимание на состояние детских садов и школ в регионе, осуществлять... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T13:31

2024-05-20T13:31

2024-05-20T13:31

общество

россия

владимир путин

казбек коков

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал главу Кабардино-Балкарии Казбека Кокова обратить внимание на состояние детских садов и школ в регионе, осуществлять строительство поликлиник и ФАПов. "Нужно, конечно, обратить внимание дополнительно на состояние детских садов, школ, ремонта своевременного, нужно осуществлять новые строительства: поликлиники и ФАПы", - сказал Путин в ходе встречи с Коковым.

https://ria.ru/20231023/deti-1904660842.html

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общество, россия, владимир путин, казбек коков