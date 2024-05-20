https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html
Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков
Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков - РИА Новости, 20.05.2024
Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T01:44
2024-05-20T01:44
2024-05-20T01:44
владимир путин
в мире
иран
россия
дмитрий песков
хосейн амир абдоллахиан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение вертолета президента ирана
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси", - сказал Песков.По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны, подготовлены вертолётные группы и группировка из 60 спасателей для поисково-спасательной операции."И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", - отметил Песков.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.
https://ria.ru/20240520/flightradar24-1947074684.html
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владимир путин, в мире, иран, россия, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана
Владимир Путин, В мире, Иран, Россия, Дмитрий Песков, Хосейн Амир Абдоллахиан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение вертолета президента Ирана
Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков
Песков: Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси