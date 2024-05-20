https://ria.ru/20240520/putin-1947076854.html

Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков

Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков - РИА Новости, 20.05.2024

Путин внимательно следит за ситуацией с вертолетом Раиси, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T01:44

2024-05-20T01:44

2024-05-20T01:44

владимир путин

в мире

иран

россия

дмитрий песков

хосейн амир абдоллахиан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение вертолета президента ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940623216_0:158:2958:1822_1920x0_80_0_0_ad720c68bd592a4d18d9e211caaffa5e.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внимательно следит за ситуацией с совершившим жёсткую посадку вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Президент России самым внимательным образом отслеживает всю информацию, которая поступает по ситуации с вертолётом, в котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси", - сказал Песков.По его словам, Путин дал необходимые указания МЧС и Минобороны, подготовлены вертолётные группы и группировка из 60 спасателей для поисково-спасательной операции."И вертолеты, и спасатели готовы выполнять сложнейшие задания на больших высотах. Как только погодные условия, а именно туман, позволят возобновить поисково-спасательную операцию, наши специалисты подключатся к предпринимаемым усилиям", - отметил Песков.Ранее иранские СМИ сообщали, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу иранского МИД Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут поиски.

https://ria.ru/20240520/flightradar24-1947074684.html

https://ria.ru/20240520/raisi-1947071330.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, иран, россия, дмитрий песков, хосейн амир абдоллахиан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение вертолета президента ирана