https://ria.ru/20240520/prokuror-1947307787.html

В МУС отвергли обвинения Израиля в антисемитизме

В МУС отвергли обвинения Израиля в антисемитизме - РИА Новости, 20.05.2024

В МУС отвергли обвинения Израиля в антисемитизме

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан в интервью американскому телеканалу CNN отверг обвинения со стороны Израиля в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T23:53

2024-05-20T23:53

2024-05-20T23:53

в мире

израиль

гаага

биньямин нетаньяху

исмаил хания

международный уголовный суд

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Хан в интервью американскому телеканалу CNN отверг обвинения со стороны Израиля в антисемитизме после решения добиваться ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и главы минобороны Йоава Галанта из-за предполагаемых преступлений в контексте конфликта в секторе Газа. В понедельник Нетаньяху категорически отверг и назвал проявлением "нового антисемитизма" решение главного прокурора МУС в Гааге добиваться ордеров на арест израильских высокопоставленных чиновников из-за предполагаемых преступлений против человечности в секторе Газа. "Обвинения в антисемитизме, ненависти, идея о том, что, слепо применяя закон, мы отдаем предпочтение одной стороне или преследуем, или враждебно относимся к другой стороне... ничто не может быть дальше от истины... Это не охота на ведьм или эмоциональная реакция на шум. Это криминалистический процесс, который ожидается от нас как от международных прокуроров, как от независимого суда, чтобы собрать убедительные доказательства, которые не растворятся в зале суда", - заявил прокурор.В понедельник главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что подает "заявления на получение ордеров на арест... в связи с ситуацией в государстве Палестина". По данным офиса Хана, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, командующий военным крылом организации "Бригады Аль-Кассам" Мухаммед Ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены с октября 2023 года. Объявленное Ханом решение вызвало возмущение как в Израиле, так и в ХАМАС.

https://ria.ru/20240520/mus-1947242710.html

https://ria.ru/20240430/ssha-1943098071.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, гаага, биньямин нетаньяху, исмаил хания, международный уголовный суд, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году