https://ria.ru/20240520/prokuror-1947272326.html
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области - РИА Новости, 20.05.2024
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:55
2024-05-20T18:55
2024-05-20T18:55
политика
пензенская область
россия
дмитрий горшков
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить на пятилетний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания – 20 мая.
https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, пензенская область, россия, дмитрий горшков, владимир путин
Политика, Пензенская область, Россия, Дмитрий Горшков, Владимир Путин
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области
Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области