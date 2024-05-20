https://ria.ru/20240520/prokuror-1947272326.html

Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области

Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области - РИА Новости, 20.05.2024

Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:55

2024-05-20T18:55

2024-05-20T18:55

политика

пензенская область

россия

дмитрий горшков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758421426_0:1518:2048:2670_1920x0_80_0_0_9a934e0132628b9a7c3d52c9a0b37e22.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить на пятилетний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания – 20 мая.

https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html

пензенская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, пензенская область, россия, дмитрий горшков, владимир путин