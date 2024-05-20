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Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области - РИА Новости, 20.05.2024
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18:55 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/prokuror-1947272326.html
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области - РИА Новости, 20.05.2024
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:55
2024-05-20T18:55
политика
пензенская область
россия
дмитрий горшков
владимир путин
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить на пятилетний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе. Указ вступает в силу со дня подписания – 20 мая.
https://ria.ru/20240408/prokuror-1938674515.html
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политика, пензенская область, россия, дмитрий горшков, владимир путин
Политика, Пензенская область, Россия, Дмитрий Горшков, Владимир Путин
Путин назначил Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области

Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова прокурором Пензенской области

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Горшкова на должность прокурора Пензенской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить на пятилетний срок Горшкова Дмитрия Николаевича прокурором Пензенской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня подписания – 20 мая.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путин назначил военного прокурора новообразованного Московского округа
8 апреля, 17:32
 
ПолитикаПензенская областьРоссияДмитрий ГоршковВладимир Путин
 
 
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