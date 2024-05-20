https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947229833.html
Петербургский курсант получил восемь лет колонии за попытку диверсии
Петербургский курсант получил восемь лет колонии за попытку диверсии - РИА Новости, 20.05.2024
Петербургский курсант получил восемь лет колонии за попытку диверсии
Первый Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы курсанта Военного института физической культуры (ВИФК) в Петербурге Тимура Кирсанова... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T16:08
2024-05-20T16:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы курсанта Военного института физической культуры (ВИФК) в Петербурге Тимура Кирсанова за покушение на поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Тимура Кирсанова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 - ч.1 ст.281 (попытка диверсии) УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба. В начале мая прошлого года Кирсанов в мессенджере познакомился с неустановленным лицом под ником "М.", который предложил ему за плату поджечь на железной дороге оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности движения поездов и управления светофорами. Кирсанов согласился, после чего куратор дал ему подробные инструкции. Одиннадцатого мая подсудимый обзавелся двумя бутылками растворителя, баллоном с монтажной пеной, газетами, топором и зажигалкой, с которыми в первую же ночь пришел на железнодорожные пути между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова. Сначала он не смог вскрыть запоры на релейных шкафах, о чем сообщил своему куратору. Тот направил ему видео с инструкцией, и 14 мая Кирсанов вновь отправился к железнодорожным путям около Лесной, чтобы "приискать другие объекты транспортной инфраструктуры для совершения поджогов". "Однако довести до конца свой преступный умысел Кирсанов не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как в 03.45 14 мая 2023 под железнодорожным мостом на пересечении Лесного проспекта и улицы Литовской, т.е. неподалеку от места преступления, он был задержан сотрудниками полиции", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20240520/shabutdinov-1947213238.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, лесной, александр матросов
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Лесной, Александр Матросов
Петербургский курсант получил восемь лет колонии за попытку диверсии
Петербургский курсант получил 8 лет колонии за попытку поджога железной дороги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Первый Западный окружной военный суд приговорил к 8 годам лишения свободы курсанта Военного института физической культуры (ВИФК) в Петербурге Тимура Кирсанова за покушение на поджог релейного и батарейного шкафов на железной дороге, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Тимура Кирсанова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 - ч.1 ст.281 (попытка диверсии) УК РФ. Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока - в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба.
В начале мая прошлого года Кирсанов в мессенджере познакомился с неустановленным лицом под ником "М.", который предложил ему за плату поджечь на железной дороге оборудование, предназначенное для обеспечения безопасности движения поездов и управления светофорами. Кирсанов согласился, после чего куратор дал ему подробные инструкции.
Одиннадцатого мая подсудимый обзавелся двумя бутылками растворителя, баллоном с монтажной пеной, газетами, топором и зажигалкой, с которыми в первую же ночь пришел на железнодорожные пути между Лесным проспектом и улицей Александра Матросова. Сначала он не смог вскрыть запоры на релейных шкафах, о чем сообщил своему куратору. Тот направил ему видео с инструкцией, и 14 мая Кирсанов вновь отправился к железнодорожным путям около Лесной, чтобы "приискать другие объекты транспортной инфраструктуры для совершения поджогов".
"Однако довести до конца свой преступный умысел Кирсанов не смог по не зависящим от него обстоятельствам, так как в 03.45 14 мая 2023 под железнодорожным мостом на пересечении Лесного проспекта и улицы Литовской, т.е. неподалеку от места преступления, он был задержан сотрудниками полиции", - сообщает пресс-служба.