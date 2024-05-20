https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947225488.html

Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии

Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии - РИА Новости, 20.05.2024

Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии

Пермский краевой суд признал законным продление ареста до 17 июля начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова по делу о покушении на получение взятки,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:55

2024-05-20T15:55

2024-05-20T15:55

происшествия

россия

пермь

чусовской район

олег попов

пермский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд признал законным продление ареста до 17 июля начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда. Свердловский районный суд Перми в середине марта арестовал до 17 мая начальника пермской ИК-37 Илью Асламова, аналогичную меру пресечения избрали пермскому бизнесмену Олегу Попову. Краевой СК сообщал, что в отношении начальника колонии и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере). В мае райсуд по ходатайству следствия оставил Асламова и Попова в СИЗО еще на два месяца. Решение было обжаловано. "Суд рассмотрел их жалобы, оставил в СИЗО", - сказали в краевом суде. Несколько пермских СМИ указывали, что Попов — владелец предприятий "Трейдуниверсал" и "Кедр", поставлявших в колонии №35 и №37 пиломатериалы. Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.

https://ria.ru/20240516/kadrovik-1946444576.html

https://ria.ru/20230918/fsb-1896974221.html

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происшествия, россия, пермь, чусовской район, олег попов, пермский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)