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Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии - РИА Новости, 20.05.2024
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15:55 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947225488.html
Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии
Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии - РИА Новости, 20.05.2024
Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии
Пермский краевой суд признал законным продление ареста до 17 июля начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова по делу о покушении на получение взятки,... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:55
2024-05-20T15:55
происшествия
россия
пермь
чусовской район
олег попов
пермский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд признал законным продление ареста до 17 июля начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда. Свердловский районный суд Перми в середине марта арестовал до 17 мая начальника пермской ИК-37 Илью Асламова, аналогичную меру пресечения избрали пермскому бизнесмену Олегу Попову. Краевой СК сообщал, что в отношении начальника колонии и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере). В мае райсуд по ходатайству следствия оставил Асламова и Попова в СИЗО еще на два месяца. Решение было обжаловано. "Суд рассмотрел их жалобы, оставил в СИЗО", - сказали в краевом суде. Несколько пермских СМИ указывали, что Попов — владелец предприятий "Трейдуниверсал" и "Кедр", поставлявших в колонии №35 и №37 пиломатериалы. Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
https://ria.ru/20240516/kadrovik-1946444576.html
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происшествия, россия, пермь, чусовской район, олег попов, пермский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Чусовской район, Олег Попов, Пермский краевой суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии

Суд признал законным продление ареста начальника пермской ИК-37 Асламова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд признал законным продление ареста до 17 июля начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
Свердловский районный суд Перми в середине марта арестовал до 17 мая начальника пермской ИК-37 Илью Асламова, аналогичную меру пресечения избрали пермскому бизнесмену Олегу Попову. Краевой СК сообщал, что в отношении начальника колонии и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере). В мае райсуд по ходатайству следствия оставил Асламова и Попова в СИЗО еще на два месяца. Решение было обжаловано.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Главный кадровик Минобороны отказался общаться с правозащитниками в СИЗО
16 мая, 15:18
"Суд рассмотрел их жалобы, оставил в СИЗО", - сказали в краевом суде.
Несколько пермских СМИ указывали, что Попов — владелец предприятий "Трейдуниверсал" и "Кедр", поставлявших в колонии №35 и №37 пиломатериалы.
Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
Юрист - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
В Москве суд оставил в СИЗО экс-главу отдела контрразведки управления ФСБ
18 сентября 2023, 13:36
 
ПроисшествияРоссияПермьЧусовской районОлег ПоповПермский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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