Суд отклонил обжалование продления ареста начальника пермской колонии
Суд признал законным продление ареста начальника пермской ИК-37 Асламова
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ в Москве
ПЕРМЬ, 20 мая - РИА Новости. Пермский краевой суд признал законным продление ареста до 17 июля начальника исправительной колонии №37 Ильи Асламова по делу о покушении на получение взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого суда.
Свердловский районный суд Перми в середине марта арестовал до 17 мая начальника пермской ИК-37 Илью Асламова, аналогичную меру пресечения избрали пермскому бизнесмену Олегу Попову. Краевой СК сообщал, что в отношении начальника колонии и его посредника возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки, в крупном размере) и части 3 статьи 30, пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве, в крупном размере). В мае райсуд по ходатайству следствия оставил Асламова и Попова в СИЗО еще на два месяца. Решение было обжаловано.
"Суд рассмотрел их жалобы, оставил в СИЗО", - сказали в краевом суде.
Несколько пермских СМИ указывали, что Попов — владелец предприятий "Трейдуниверсал" и "Кедр", поставлявших в колонии №35 и №37 пиломатериалы.
Исправительная колония №37 ГУФСИН находится в поселке Половинка в Чусовском районе Пермского края. В начале марта там горел швейный цех. ИК-37 рассчитана на примерно 600 человек. В открытых источниках указано, что учреждение имеет строгий режим и предназначено для содержания бывших работников судов и правоохранительных органов, Асламов руководит им с 1 июня 2021 года.
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