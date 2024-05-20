https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947215469.html

Жителя ЛНР задержали по подозрению в убийстве сожительницы и ее детей

Жителя ЛНР задержали по подозрению в убийстве сожительницы и ее детей - РИА Новости, 20.05.2024

Жителя ЛНР задержали по подозрению в убийстве сожительницы и ее детей

Житель ЛНР задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы и ее двух маленьких детей, тела были выброшены реку, задержанный дал признательные показания,... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:23

2024-05-20T15:23

2024-05-20T18:50

происшествия

луганская народная республика

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866149_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_21f12523347da0744d00180f700e2aab.jpg

ЛУГАНСК, 20 мая – РИА Новости. Житель ЛНР задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы и ее двух маленьких детей, тела были выброшены реку, задержанный дал признательные показания, сообщили РИА Новости в прокуратуре ЛНР. "Вчера (19 мая – ред.) в вечернее время 31-летний житель Антрацитовского района ЛНР в ходе возникшего конфликта нанес несколько ударов топором своей сожительнице. После чего удушил ее годовалого сына и причинил телесные повреждения трехлетней дочери. От полученных ран потерпевшие скончались на месте", - сказали РИА Новости в прокуратуре ЛНР. В ведомстве добавили, что подозреваемый задержан и дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 105 УК РФ (пункты "а" и "в"): "убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека". По версии правоохранителей, злоумышленник сбросил тела женщины и ее малолетних детей, а также орудие преступления в реку Нагольную, чтобы скрыть следы преступления. Тела женщины и ее дочери извлечены из реки. Местонахождение тела годовалого мальчика пока не установлено, ведутся оперативно-поисковые мероприятия. На месте работу правоохранительных органов координировал заместитель прокурора республики Алексей Вахрушев. "Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой республики. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения (задержанного – ред.) в виде заключения под стражу", - отметили в прокуратуре.Подозреваемому в убийстве грозит пожизненный срок, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщила она.По данным следствия, у задержанного и его сожительницы были конфликты на протяжении длительного времени, в том числе из-за воспитания детей.

https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947197067.html

https://ria.ru/20240520/ubiystvo-1947225222.html

https://ria.ru/20240519/ubiystvo-1946993960.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, россия