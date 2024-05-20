https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947201727.html
В Ярославской области пять человек пойдут под суд за нападения на прохожих
В Ярославской области пять человек пойдут под суд за нападения на прохожих - РИА Новости, 20.05.2024
В Ярославской области пять человек пойдут под суд за нападения на прохожих
Пятеро жителей Ярославской области пойдут под суд за то, что нападали на прохожих и устраивали драки, в результате пострадали семь человек, у одного из них... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:35
2024-05-20T14:35
2024-05-20T14:37
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Пятеро жителей Ярославской области пойдут под суд за то, что нападали на прохожих и устраивали драки, в результате пострадали семь человек, у одного из них обезображено лицо, сообщает прокуратура региона. По данным прокуратуры, пятеро жителей Тутаевского района Ярославской области в возрасте от 18 до 32 лет обвиняются в совершении хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ), а также в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ). "По версии следствия, в феврале и марте текущего года обвиняемые, выражая явное неуважение к обществу и пренебрегая нормами морали, грубо нарушали общественный порядок. Используя малозначительные поводы, они устроили массовые драки, в ходе которых нанесли телесные повреждения семи жителям деревни Першино Тутаевского района", - говорится в сообщении. "В результате преступных действий у одного из потерпевших по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено неизгладимое обезображивание лица", - подчеркивает надзорное ведомство. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тутаевский городской суд Ярославской области. Четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному –подписки о невыезде. Прокуратура уточняет, что санкция части 2 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, санкция части 2 статьи 111 УК РФ - до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240520/proisshestviya-1947191155.html
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происшествия, россия, ярославская область, тутаевский район
Происшествия, Россия, Ярославская область, Тутаевский район
В Ярославской области пять человек пойдут под суд за нападения на прохожих
Пятеро жителей Ярославской области пойдут под суд за нападки на прохожих и драки
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Пятеро жителей Ярославской области пойдут под суд за то, что нападали на прохожих и устраивали драки, в результате пострадали семь человек, у одного из них обезображено лицо, сообщает прокуратура региона.
По данным прокуратуры, пятеро жителей Тутаевского района Ярославской области в возрасте от 18 до 32 лет обвиняются в совершении хулиганстве, совершенном с применением насилия к гражданам, группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ), а также в причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия (часть 2 статьи 111 УК РФ).
"По версии следствия, в феврале и марте текущего года обвиняемые, выражая явное неуважение к обществу и пренебрегая нормами морали, грубо нарушали общественный порядок. Используя малозначительные поводы, они устроили массовые драки, в ходе которых нанесли телесные повреждения семи жителям деревни Першино Тутаевского района", - говорится в сообщении.
"В результате преступных действий у одного из потерпевших по результатам судебно-медицинской экспертизы установлено неизгладимое обезображивание лица", - подчеркивает надзорное ведомство.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тутаевский городской суд Ярославской области. Четверым обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одному –подписки о невыезде. Прокуратура уточняет, что санкция части 2 статьи 213 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, санкция части 2 статьи 111 УК РФ - до 10 лет лишения свободы.