https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947275961.html
В Петербурге четырехлетний ребенок погиб под колесами грузовика
В Петербурге четырехлетний ребенок погиб под колесами грузовика - РИА Новости, 20.05.2024
В Петербурге четырехлетний ребенок погиб под колесами грузовика
Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор на улице Долгоозерной в Петербурге и наехал на мальчика, сообщает... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:17
2024-05-20T19:17
2024-05-20T19:17
происшествия
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санкт-петербург
приморский район
падение автобуса с моста в петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор на улице Долгоозерной в Петербурге и наехал на мальчика, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области. Трагедия произошла в понедельник в 13.44 в Приморском районе. "Водитель, управляя грузовым автомобилем "Газ", двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырехлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Отмечается, что мать не успела отреагировать, ребенок выкатился под колеса грузовика в момент поворота машины во двор. В результате мальчик погиб. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.
https://ria.ru/20240328/dtp-1936450377.html
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происшествия, авто, санкт-петербург, приморский район, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Приморский район, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Петербурге четырехлетний ребенок погиб под колесами грузовика
В Приморском районе Петербурга мальчик погиб под колесами грузовика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Четырехлетний ребенок на самокате погиб под колесами грузовика, который поворачивал во двор на улице Долгоозерной в Петербурге и наехал на мальчика, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.
Трагедия произошла в понедельник в 13.44 в Приморском районе
.
"Водитель, управляя грузовым автомобилем "Газ", двигаясь по дублеру Долгоозерной улицы, у дома 10 при повороте направо во двор совершил наезд на четырехлетнего мальчика, двигавшегося по тротуару на самокате в сопровождении матери", - сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Отмечается, что мать не успела отреагировать, ребенок выкатился под колеса грузовика в момент поворота машины во двор. В результате мальчик погиб. Полиция проводит проверку обстоятельств происшествия.