https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947200430.html

На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ

На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ - РИА Новости, 20.05.2024

На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ

Более 500 килограмм сильнодействующих веществ изъяли в Ставропольском крае у девяти участников преступной группировки, следует из сообщения на сайте "МВД... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:30

2024-05-20T14:30

2024-05-20T14:34

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ставропольский край

санкт-петербург

ирина волк

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ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Более 500 килограмм сильнодействующих веществ изъяли в Ставропольском крае у девяти участников преступной группировки, следует из сообщения на сайте "МВД Медиа". "У участников преступного сообщества изъято более 500 кг сильнодействующих веществ. Деятельность криминальной организации пресечена сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Ставрополья", – говорится в сообщении. Отмечается, что в преступлении обвиняются девять жителей разных регионов России. По предварительным данным, анонимный организатор в теневом сегменте Интернета создал два интернет-магазина. Там предлагали приобрести запрещенные к свободному обороту препараты, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества. "В противоправную деятельность неизвестный вовлек россиян, которые исполняли функцию руководителей структурных подразделений сообщества: администраторов, фасовщиков и курьеров. Трое соучастников действовали на территории города Санкт-Петербурга, шестеро в Северо-Кавказском регионе", – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа". Уточняется, что запрещенные вещества злоумышленники получали крупными партиями, затем высылали заказчикам с помощью почтовой связи. Двое соучастников также обвиняются в легализации криминальных доходов.

https://ria.ru/20240520/fsb-1947112225.html

https://ria.ru/20231115/delo-1909611749.html

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происшествия, россия, ставропольский край, санкт-петербург, ирина волк