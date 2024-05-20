На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ
МВД: в Ставропольском крае у ОПГ изъяли более 500 кг сильнодействующих веществ
Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Более 500 килограмм сильнодействующих веществ изъяли в Ставропольском крае у девяти участников преступной группировки, следует из сообщения на сайте "МВД Медиа".
"У участников преступного сообщества изъято более 500 кг сильнодействующих веществ. Деятельность криминальной организации пресечена сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Ставрополья", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в преступлении обвиняются девять жителей разных регионов России. По предварительным данным, анонимный организатор в теневом сегменте Интернета создал два интернет-магазина. Там предлагали приобрести запрещенные к свободному обороту препараты, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества.
"В противоправную деятельность неизвестный вовлек россиян, которые исполняли функцию руководителей структурных подразделений сообщества: администраторов, фасовщиков и курьеров. Трое соучастников действовали на территории города Санкт-Петербурга, шестеро в Северо-Кавказском регионе", – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа".
Уточняется, что запрещенные вещества злоумышленники получали крупными партиями, затем высылали заказчикам с помощью почтовой связи. Двое соучастников также обвиняются в легализации криминальных доходов.
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