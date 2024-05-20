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На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ - РИА Новости, 20.05.2024
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14:30 20.05.2024 (обновлено: 14:34 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947200430.html
На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ
На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ - РИА Новости, 20.05.2024
На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ
Более 500 килограмм сильнодействующих веществ изъяли в Ставропольском крае у девяти участников преступной группировки, следует из сообщения на сайте "МВД... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:30
2024-05-20T14:34
происшествия
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Более 500 килограмм сильнодействующих веществ изъяли в Ставропольском крае у девяти участников преступной группировки, следует из сообщения на сайте "МВД Медиа". "У участников преступного сообщества изъято более 500 кг сильнодействующих веществ. Деятельность криминальной организации пресечена сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Ставрополья", – говорится в сообщении. Отмечается, что в преступлении обвиняются девять жителей разных регионов России. По предварительным данным, анонимный организатор в теневом сегменте Интернета создал два интернет-магазина. Там предлагали приобрести запрещенные к свободному обороту препараты, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества. "В противоправную деятельность неизвестный вовлек россиян, которые исполняли функцию руководителей структурных подразделений сообщества: администраторов, фасовщиков и курьеров. Трое соучастников действовали на территории города Санкт-Петербурга, шестеро в Северо-Кавказском регионе", – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа". Уточняется, что запрещенные вещества злоумышленники получали крупными партиями, затем высылали заказчикам с помощью почтовой связи. Двое соучастников также обвиняются в легализации криминальных доходов.
https://ria.ru/20240520/fsb-1947112225.html
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происшествия, россия, ставропольский край, санкт-петербург, ирина волк
Происшествия, Россия, Ставропольский край, Санкт-Петербург, Ирина Волк
На Ставрополье изъяли более 500 килограммов сильнодействующих веществ

МВД: в Ставропольском крае у ОПГ изъяли более 500 кг сильнодействующих веществ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета РФ
Автомобиль следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 20 мая – РИА Новости. Более 500 килограмм сильнодействующих веществ изъяли в Ставропольском крае у девяти участников преступной группировки, следует из сообщения на сайте "МВД Медиа".
"У участников преступного сообщества изъято более 500 кг сильнодействующих веществ. Деятельность криминальной организации пресечена сотрудниками ГУНК МВД России и их коллегами из Ставрополья", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что в преступлении обвиняются девять жителей разных регионов России. По предварительным данным, анонимный организатор в теневом сегменте Интернета создал два интернет-магазина. Там предлагали приобрести запрещенные к свободному обороту препараты, которые содержат в своем составе сильнодействующие вещества.
"В противоправную деятельность неизвестный вовлек россиян, которые исполняли функцию руководителей структурных подразделений сообщества: администраторов, фасовщиков и курьеров. Трое соучастников действовали на территории города Санкт-Петербурга, шестеро в Северо-Кавказском регионе", – рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк на видео, опубликованном на сайте "МВД Медиа".
Уточняется, что запрещенные вещества злоумышленники получали крупными партиями, затем высылали заказчикам с помощью почтовой связи. Двое соучастников также обвиняются в легализации криминальных доходов.
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