https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947161347.html

В петербургском ресторане произошел пожар

В петербургском ресторане произошел пожар - РИА Новости, 20.05.2024

В петербургском ресторане произошел пожар

Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:15

2024-05-20T12:15

2024-05-20T12:37

происшествия

коммерческая недвижимость

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Загорелся ресторан на Богатырском проспекте. "В ресторане происходит горение на площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 4 единицы техники и 20 человек.

https://ria.ru/20240510/pozhar-1945176860.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)