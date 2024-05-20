https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947161347.html
В петербургском ресторане произошел пожар
В петербургском ресторане произошел пожар - РИА Новости, 20.05.2024
В петербургском ресторане произошел пожар
Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:15
2024-05-20T12:15
2024-05-20T12:37
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Загорелся ресторан на Богатырском проспекте. "В ресторане происходит горение на площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 4 единицы техники и 20 человек.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В петербургском ресторане произошел пожар
В Петербурге на Богатырском проспекте загорелся ресторан площадью 60 кв. м