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В петербургском ресторане произошел пожар - РИА Новости, 20.05.2024
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12:15 20.05.2024 (обновлено: 12:37 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/proisshestvie-1947161347.html
В петербургском ресторане произошел пожар
В петербургском ресторане произошел пожар - РИА Новости, 20.05.2024
В петербургском ресторане произошел пожар
Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:15
2024-05-20T12:37
происшествия
коммерческая недвижимость
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС. Загорелся ресторан на Богатырском проспекте. "В ресторане происходит горение на площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 4 единицы техники и 20 человек.
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происшествия, коммерческая недвижимость, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В петербургском ресторане произошел пожар

В Петербурге на Богатырском проспекте загорелся ресторан площадью 60 кв. м

© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-ПетербургПожар в ресторане на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Пожар в ресторане на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Кадр видео
© Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Пожар в ресторане на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Пожар произошел в ресторане в Санкт-Петербурге на площади 60 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Загорелся ресторан на Богатырском проспекте.
"В ресторане происходит горение на площади 60 квадратных метров. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлечено от МЧС 4 единицы техники и 20 человек.
Сотрудник пожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В Петербурге загорелась кровля жилого дома
10 мая, 22:19
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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