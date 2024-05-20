Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника
Полиция просит жителей Кузбасса помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника
Задержанный в наручниках. Архивное фото. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Ранее судимый девятнадцатилетний преступник сбежал из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области, его розыском занимается полиция и сотрудники ФСИН, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Ранее судимый житель Новокузнецка Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", совершил побег 18 мая текущего года. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области – Кузбасса во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСИН проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего из следственного изолятора в Новокузнецке преступника", – сообщает ведомство.
Отмечается, что к поискам привлечены наиболее опытные сотрудники оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел, а также областного полицейского главка.
"Осужденный отбывал наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Происшествие произошло при выводе на хозяйственные работы. Незамедлительно были организованы поиски осужденного, ориентированы взаимодействующие правоохранительные органы. Руководством ГУФСИН назначено проведение служебной проверки", – сообщает в свою очередь пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.
"Осужденный отбывал наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Происшествие произошло при выводе на хозяйственные работы. Незамедлительно были организованы поиски осужденного, ориентированы взаимодействующие правоохранительные органы. Руководством ГУФСИН назначено проведение служебной проверки", – сообщает в свою очередь пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.
Уточняется, что рост сбежавшего 168 сантиметров, телосложение среднее. "Особые приметы: шрамы: на голове, на левой руке. Татуировки: на левой кисти - буквы, на правом предплечье - узор, на левом предплечье – молния".
"Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Черникова Александра Романовича, сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-36-54 (отдел полиции "Кузнецкий" УМВД России по городу Новокузнецку); в Кемерове: 8-(3842)-58-53-37 (Дежурная часть ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу) либо 02 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется", – говорится в сообщении.