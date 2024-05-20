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Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника - РИА Новости, 20.05.2024
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07:35 20.05.2024 (обновлено: 07:56 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/prestupnik-1947091537.html
Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника
Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника - РИА Новости, 20.05.2024
Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника
Ранее судимый девятнадцатилетний преступник сбежал из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области, его розыском занимается полиция и сотрудники... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T07:35
2024-05-20T07:56
происшествия
новокузнецк
кемеровская область
россия
александр романович
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Ранее судимый девятнадцатилетний преступник сбежал из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области, его розыском занимается полиция и сотрудники ФСИН, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. "Ранее судимый житель Новокузнецка Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", совершил побег 18 мая текущего года. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области – Кузбасса во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСИН проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего из следственного изолятора в Новокузнецке преступника", – сообщает ведомство. Отмечается, что к поискам привлечены наиболее опытные сотрудники оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел, а также областного полицейского главка. "Осужденный отбывал наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Происшествие произошло при выводе на хозяйственные работы. Незамедлительно были организованы поиски осужденного, ориентированы взаимодействующие правоохранительные органы. Руководством ГУФСИН назначено проведение служебной проверки", – сообщает в свою очередь пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.Уточняется, что рост сбежавшего 168 сантиметров, телосложение среднее. "Особые приметы: шрамы: на голове, на левой руке. Татуировки: на левой кисти - буквы, на правом предплечье - узор, на левом предплечье – молния". "Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Черникова Александра Романовича, сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-36-54 (отдел полиции "Кузнецкий" УМВД России по городу Новокузнецку); в Кемерове: 8-(3842)-58-53-37 (Дежурная часть ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу) либо 02 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240405/rosgvardiya-1938068461.html
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происшествия, новокузнецк, кемеровская область, россия, александр романович, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Новокузнецк, Кемеровская область, Россия, Александр Романович, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Жителей Кузбасса попросили помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника

Полиция просит жителей Кузбасса помочь в поисках сбежавшего из СИЗО преступника

© Fotolia / jinga80Задержанный в наручниках. Архивное фото
Задержанный в наручниках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Fotolia / jinga80
Задержанный в наручниках. Архивное фото. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Ранее судимый девятнадцатилетний преступник сбежал из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области, его розыском занимается полиция и сотрудники ФСИН, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Ранее судимый житель Новокузнецка Черников Александр Романович, 26.12.2004 года рождения, осужденный за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ "Грабеж", совершил побег 18 мая текущего года. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области – Кузбасса во взаимодействии с сотрудниками регионального управления ФСИН проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения сбежавшего из следственного изолятора в Новокузнецке преступника", – сообщает ведомство.
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Отмечается, что к поискам привлечены наиболее опытные сотрудники оперативных подразделений территориальных органов внутренних дел, а также областного полицейского главка.

"Осужденный отбывал наказание в отряде по хозяйственному обслуживанию. Происшествие произошло при выводе на хозяйственные работы. Незамедлительно были организованы поиски осужденного, ориентированы взаимодействующие правоохранительные органы. Руководством ГУФСИН назначено проведение служебной проверки", – сообщает в свою очередь пресс-служба ГУФСИН по Кемеровской области.
Уточняется, что рост сбежавшего 168 сантиметров, телосложение среднее. "Особые приметы: шрамы: на голове, на левой руке. Татуировки: на левой кисти - буквы, на правом предплечье - узор, на левом предплечье – молния".
"Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении Черникова Александра Романовича, сообщить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-36-54 (отдел полиции "Кузнецкий" УМВД России по городу Новокузнецку); в Кемерове: 8-(3842)-58-53-37 (Дежурная часть ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу) либо 02 (102 с мобильного телефона). Конфиденциальность гарантируется", – говорится в сообщении.
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ПроисшествияНовокузнецкКемеровская областьРоссияАлександр РомановичФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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