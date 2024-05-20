https://ria.ru/20240520/postavki-1947289122.html

Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии

Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии - РИА Новости, 20.05.2024

Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии

США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T20:37

2024-05-20T20:37

2024-05-20T20:37

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило в понедельник министерство обороны Германии. "Итог онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва - техникой и ракетами. Латвия хочет присоединиться к инициативе IAAD", - говорится на странице министерства обороны ФРГ в социальной сети Х. Германия объявила об инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления ее ПВО. Сама Германия уже поставила Украине две системы ПВО Patriot, а также объявила о передаче в ближайшее время третьей. Кроме того, ФРГ предоставляет Киеву и иные средства противовоздушной обороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947270404.html

https://ria.ru/20240520/ukraina-1947250865.html

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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато