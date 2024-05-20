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Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии - РИА Новости, 20.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:37 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/postavki-1947289122.html
Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии
Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии - РИА Новости, 20.05.2024
Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии
США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T20:37
2024-05-20T20:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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россия
сергей лавров
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило в понедельник министерство обороны Германии. "Итог онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва - техникой и ракетами. Латвия хочет присоединиться к инициативе IAAD", - говорится на странице министерства обороны ФРГ в социальной сети Х. Германия объявила об инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления ее ПВО. Сама Германия уже поставила Украине две системы ПВО Patriot, а также объявила о передаче в ближайшее время третьей. Кроме того, ФРГ предоставляет Киеву и иные средства противовоздушной обороны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240520/ukraina-1947270404.html
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в мире, украина, германия, россия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Россия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии

МО ФРГ: Франция, Испания, Латвия и еще 4 страны поставят ВСУ технику и ракеты

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва будут поставлять Киеву технику и ракеты в рамках немецкой инициативы по укреплению украинской ПВО (IAAD), сообщило в понедельник министерство обороны Германии.
«
"Итог онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие партнеры хотят поддержать немецкую инициативу по ПВО. Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада помогут финансово, а США, Великобритания, Франция, Испания, Румыния, Бельгия и Литва - техникой и ракетами. Латвия хочет присоединиться к инициативе IAAD", - говорится на странице министерства обороны ФРГ в социальной сети Х.
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Германия объявила об инициативе IAAD в апреле, призвав своих партнеров оказать Украине поддержку для усиления ее ПВО. Сама Германия уже поставила Украине две системы ПВО Patriot, а также объявила о передаче в ближайшее время третьей. Кроме того, ФРГ предоставляет Киеву и иные средства противовоздушной обороны.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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