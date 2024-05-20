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Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала - РИА Новости, 20.05.2024
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19:01 20.05.2024 (обновлено: 20:10 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/posetitel-1947273965.html
Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала
Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала - РИА Новости, 20.05.2024
Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала
Посетитель Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" помог утятам выбраться из Зеркального канала, сообщил столичный сад в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:01
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посетитель Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" помог утятам выбраться из Зеркального канала, сообщил столичный сад в Telegram-канале."Кряква отправила свежевылупившихся птенцов плавать в Зеркальный канал, из которого они не могли выбраться. Сотрудники уже и доски-мостки ей поставили, но до мамы-утки не доходило, что надо забираться по ним. В итоге спасали сачком — молодой человек, посетитель, его попросили помочь", — говорится в публикации.В Ботаническом саду уточнили, что утят донесли до кустов, собрали расползающихся по дорожке, показали маме, которая благополучно увела их вглубь сада.
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Спасение утят в Аптекарском огороде
Спасение утят в Аптекарском огороде
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москва, ботанический сад, россия
Москва, Ботанический сад, Россия, Хорошие новости
Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала

Посетитель Ботанического сада МГУ помог утятам выбраться из Зеркального канала

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посетитель Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" помог утятам выбраться из Зеркального канала, сообщил столичный сад в Telegram-канале.
"Кряква отправила свежевылупившихся птенцов плавать в Зеркальный канал, из которого они не могли выбраться. Сотрудники уже и доски-мостки ей поставили, но до мамы-утки не доходило, что надо забираться по ним. В итоге спасали сачком — молодой человек, посетитель, его попросили помочь", — говорится в публикации.
В Ботаническом саду уточнили, что утят донесли до кустов, собрали расползающихся по дорожке, показали маме, которая благополучно увела их вглубь сада.
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