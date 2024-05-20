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Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала

Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала - РИА Новости, 20.05.2024

Посетитель Ботанического сада МГУ спас утят из Зеркального канала

Посетитель Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" помог утятам выбраться из Зеркального канала, сообщил столичный сад в Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:01

2024-05-20T19:01

2024-05-20T20:10

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Посетитель Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" помог утятам выбраться из Зеркального канала, сообщил столичный сад в Telegram-канале."Кряква отправила свежевылупившихся птенцов плавать в Зеркальный канал, из которого они не могли выбраться. Сотрудники уже и доски-мостки ей поставили, но до мамы-утки не доходило, что надо забираться по ним. В итоге спасали сачком — молодой человек, посетитель, его попросили помочь", — говорится в публикации.В Ботаническом саду уточнили, что утят донесли до кустов, собрали расползающихся по дорожке, показали маме, которая благополучно увела их вглубь сада.

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Спасение утят в Аптекарском огороде Спасение утят в Аптекарском огороде 2024-05-20T19:01 true PT0M48S

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