https://ria.ru/20240520/pomosch-1947267828.html

Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин

Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин - РИА Новости, 20.05.2024

Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин

Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых намерены продать и отправить выручку бойцам в зону СВО, сообщает правительство... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T18:27

2024-05-20T18:27

2024-05-20T18:27

надежные люди

ярославская область

сво

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых намерены продать и отправить выручку бойцам в зону СВО, сообщает правительство региона. Сообщается, что 23 мая в Центральном выставочном зале Союза художников России в Ярославле откроется традиционная областная выставка, участниками которой стали более 130 художников. На выставке будет представлено около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. "Более 50 из представленных работ можно будет приобрести в рамках благотворительной акции. Вырученные средства направят на поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Для благотворительного проекта свои работы предоставили народный художник РФ Александр Карих, заслуженные художники РФ Елена Мухина, Леонид Малафеевский и еще порядка 40 мастеров", - говорится в сообщении. По словам министра культуры региона Марины Васильевой, впервые такая акция прошла в прошлом году, и посетители выставки очень активно приняли участие, за пять дней было собрано около 400 тысяч рублей. "В этом году акция проводится в рамках областной выставки и продлится до середины июня. Коллектив Ярославского областного отделения Союза художников России заслуживает искренней благодарности за такие решения и гражданскую позицию", - цитирует Васильеву пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20240520/pomosch-1947251350.html

ярославская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ярославская область, сво