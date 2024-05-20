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Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин - РИА Новости, 20.05.2024
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18:27 20.05.2024
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Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин
Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин - РИА Новости, 20.05.2024
Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин
Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых намерены продать и отправить выручку бойцам в зону СВО, сообщает правительство... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T18:27
2024-05-20T18:27
надежные люди
ярославская область
сво
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых намерены продать и отправить выручку бойцам в зону СВО, сообщает правительство региона. Сообщается, что 23 мая в Центральном выставочном зале Союза художников России в Ярославле откроется традиционная областная выставка, участниками которой стали более 130 художников. На выставке будет представлено около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. "Более 50 из представленных работ можно будет приобрести в рамках благотворительной акции. Вырученные средства направят на поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Для благотворительного проекта свои работы предоставили народный художник РФ Александр Карих, заслуженные художники РФ Елена Мухина, Леонид Малафеевский и еще порядка 40 мастеров", - говорится в сообщении. По словам министра культуры региона Марины Васильевой, впервые такая акция прошла в прошлом году, и посетители выставки очень активно приняли участие, за пять дней было собрано около 400 тысяч рублей. "В этом году акция проводится в рамках областной выставки и продлится до середины июня. Коллектив Ярославского областного отделения Союза художников России заслуживает искренней благодарности за такие решения и гражданскую позицию", - цитирует Васильеву пресс-служба областного правительства.
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ярославская область, сво
Надежные люди, Ярославская область, СВО

Ярославские художники отправят на СВО деньги от продажи картин

© Фото : правительство Ярославской области Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых продадут и направят выручку в зону СВО
Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых продадут и направят выручку в зону СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© Фото : правительство Ярославской области
Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых продадут и направят выручку в зону СВО
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Художники из Ярославской области организуют выставку своих картин, часть которых намерены продать и отправить выручку бойцам в зону СВО, сообщает правительство региона.
Сообщается, что 23 мая в Центральном выставочном зале Союза художников России в Ярославле откроется традиционная областная выставка, участниками которой стали более 130 художников. На выставке будет представлено около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
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"Более 50 из представленных работ можно будет приобрести в рамках благотворительной акции. Вырученные средства направят на поддержку бойцов в зоне специальной военной операции. Для благотворительного проекта свои работы предоставили народный художник РФ Александр Карих, заслуженные художники РФ Елена Мухина, Леонид Малафеевский и еще порядка 40 мастеров", - говорится в сообщении.
По словам министра культуры региона Марины Васильевой, впервые такая акция прошла в прошлом году, и посетители выставки очень активно приняли участие, за пять дней было собрано около 400 тысяч рублей.
"В этом году акция проводится в рамках областной выставки и продлится до середины июня. Коллектив Ярославского областного отделения Союза художников России заслуживает искренней благодарности за такие решения и гражданскую позицию", - цитирует Васильеву пресс-служба областного правительства.
 
Надежные людиЯрославская областьСВО
 
 
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