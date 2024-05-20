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Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2024
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13:44 20.05.2024
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Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2024
Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Соцработники Щербакульского района Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:44
2024-05-20T13:44
надежные люди
омская область
сво
гуманитарная помощь
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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Соцработники Щербакульского района Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Очередная фура с партией посылок для солдат готовится к отправке. Процессом руководит аналитик шербакульского комплексного центра Юлия Власова, руководитель волонтерского движения "Своих не бросаем". "Одиннадцатого мая был год создания нашего движения, которое изначально начало свою деятельность в стенах комплексного центра. И очень символично, что мы общими усилиями организаций и учреждений Шербакульского района, неравнодушными жителями всего района, в том числе учащимися учреждений образования во главе с педагогами собрали фуру, которая впервые уйдет от нас. Также нам помогают "серебряные" добровольцы, которые плетут маскировочные сети для передовой. Мы понимаем, как важна нашим воинам поддержка близких людей. Мы с ними, любим, ждем и верим", - рассказала Юлия Власова. Соцработники собрали денежные средства и передали их волонтерскому движению "Своих не бросаем". Ими были приобретены предметы первой необходимости и оборудование для бойцов. Груз с гуманитарной помощью отправится на фронт уже в ближайшее время.
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омская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Омская область, СВО, Гуманитарная помощь

Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
CC BY 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
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ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Соцработники Щербакульского района Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Очередная фура с партией посылок для солдат готовится к отправке. Процессом руководит аналитик шербакульского комплексного центра Юлия Власова, руководитель волонтерского движения "Своих не бросаем".
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"Одиннадцатого мая был год создания нашего движения, которое изначально начало свою деятельность в стенах комплексного центра. И очень символично, что мы общими усилиями организаций и учреждений Шербакульского района, неравнодушными жителями всего района, в том числе учащимися учреждений образования во главе с педагогами собрали фуру, которая впервые уйдет от нас. Также нам помогают "серебряные" добровольцы, которые плетут маскировочные сети для передовой. Мы понимаем, как важна нашим воинам поддержка близких людей. Мы с ними, любим, ждем и верим", - рассказала Юлия Власова.
Соцработники собрали денежные средства и передали их волонтерскому движению "Своих не бросаем". Ими были приобретены предметы первой необходимости и оборудование для бойцов. Груз с гуманитарной помощью отправится на фронт уже в ближайшее время.
 
Надежные людиОмская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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