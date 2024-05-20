https://ria.ru/20240520/pomosch-1947187551.html
Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО - РИА Новости, 20.05.2024
Жители Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО
Соцработники Щербакульского района Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T13:44
2024-05-20T13:44
2024-05-20T13:44
надежные люди
омская область
сво
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947186674_0:88:800:538_1920x0_80_0_0_808574616c76aa5a1fc28f237b628d24.jpg
ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Соцработники Щербакульского района Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области. Очередная фура с партией посылок для солдат готовится к отправке. Процессом руководит аналитик шербакульского комплексного центра Юлия Власова, руководитель волонтерского движения "Своих не бросаем". "Одиннадцатого мая был год создания нашего движения, которое изначально начало свою деятельность в стенах комплексного центра. И очень символично, что мы общими усилиями организаций и учреждений Шербакульского района, неравнодушными жителями всего района, в том числе учащимися учреждений образования во главе с педагогами собрали фуру, которая впервые уйдет от нас. Также нам помогают "серебряные" добровольцы, которые плетут маскировочные сети для передовой. Мы понимаем, как важна нашим воинам поддержка близких людей. Мы с ними, любим, ждем и верим", - рассказала Юлия Власова. Соцработники собрали денежные средства и передали их волонтерскому движению "Своих не бросаем". Ими были приобретены предметы первой необходимости и оборудование для бойцов. Груз с гуманитарной помощью отправится на фронт уже в ближайшее время.
https://ria.ru/20240518/pomosch-1946894507.html
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947186674_0:16:800:616_1920x0_80_0_0_b4947fa5986185b28e1d822dc52f62fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Омская область, СВО, Гуманитарная помощь
ОМСК, 20 мая - РИА Новости. Соцработники Щербакульского района Омской области собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО, рассказали в пресс-службе правительства Омской области.
Очередная фура с партией посылок для солдат готовится к отправке. Процессом руководит аналитик шербакульского комплексного центра Юлия Власова, руководитель волонтерского движения "Своих не бросаем".
"Одиннадцатого мая был год создания нашего движения, которое изначально начало свою деятельность в стенах комплексного центра. И очень символично, что мы общими усилиями организаций и учреждений Шербакульского района, неравнодушными жителями всего района, в том числе учащимися учреждений образования во главе с педагогами собрали фуру, которая впервые уйдет от нас. Также нам помогают "серебряные" добровольцы, которые плетут маскировочные сети для передовой. Мы понимаем, как важна нашим воинам поддержка близких людей. Мы с ними, любим, ждем и верим", - рассказала Юлия Власова.
Соцработники собрали денежные средства и передали их волонтерскому движению "Своих не бросаем". Ими были приобретены предметы первой необходимости и оборудование для бойцов. Груз с гуманитарной помощью
отправится на фронт уже в ближайшее время.