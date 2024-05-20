https://ria.ru/20240520/polnomochiya-1947210987.html

"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев

"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 20.05.2024

"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе приезжал на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T15:08

2024-05-20T15:08

2024-05-20T15:48

в мире

украина

сша

энтони блинкен

владимир зеленский

дэниэл макадамс

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе приезжал на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport."В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен. <…> Я думаю, главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой", — отметил он.Макадамс подчеркнул, что окончание президентских полномочий Зеленского стало серьезным вопросом для США. Он пояснил, что в таком случае с юридической точки зрения Белому дому не с кем вести диалог на Украине.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.

https://ria.ru/20240520/pvo-1947188088.html

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в мире, украина, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, дэниэл макадамс