https://ria.ru/20240520/polnomochiya-1947210987.html
"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев
"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев - РИА Новости, 20.05.2024
"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе приезжал на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T15:08
2024-05-20T15:08
2024-05-20T15:48
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе приезжал на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала RonPaulLibertyReport."В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен. <…> Я думаю, главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой", — отметил он.Макадамс подчеркнул, что окончание президентских полномочий Зеленского стало серьезным вопросом для США. Он пояснил, что в таком случае с юридической точки зрения Белому дому не с кем вести диалог на Украине.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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в мире, украина, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, дэниэл макадамс
В мире, Украина, США, Энтони Блинкен, Владимир Зеленский, Дэниэл Макадамс
"Он вмешался": в США раскрыли детали визита Блинкена в Киев
Макадамс: Блинкен приезжал в Киев из-за истечения срока полномочий Зеленского
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен на прошлой неделе приезжал на Украину для урегулирования вопроса об истечении срока президентских полномочий Владимира Зеленского, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс в эфире YouTube-канала
RonPaulLibertyReport.
"В это затруднительное положение вмешался Энтони Блинкен. <…> Я думаю, главной целью его визита стала задача поговорить с правительством Украины и попробовать понять, что делать с этой проблемой", — отметил он.
Макадамс подчеркнул, что окончание президентских полномочий Зеленского стало серьезным вопросом для США. Он пояснил, что в таком случае с юридической точки зрения Белому дому не с кем вести диалог на Украине.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Но голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.