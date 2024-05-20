https://ria.ru/20240520/plan-1947121711.html

"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России

"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России - РИА Новости, 20.05.2024

"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России

Франции стоит разрешить ВСУ наносить удары по территории России, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж, чьи слова... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T10:19

2024-05-20T10:19

2024-05-20T10:19

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Франции стоит разрешить ВСУ наносить удары по территории России, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж, чьи слова передает Le Figaro."Почему украинцам должно быть отказано в праве отвечать ударом на удар?" — цитируют журналисты политика.По его словам, Парижу стоит отменить необоснованное табу и последовать примеру других западных государств и разрешить украинцам использовать западное вооружение для ударов по территории России."Похоже, время уже пришло", — утверждает Бурланж.На прошлой неделе издание Politico со ссылкой на украинских официальных лиц сообщило, что киевский режим на фоне продвижения российских войск в Харьковской области пытается добиться от США разрешения на удары американским оружием по территории России.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.

https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

https://ria.ru/20240519/vsu-1946982887.html

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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, грант шаппс, politico, вооруженные силы украины, политика