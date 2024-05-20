https://ria.ru/20240520/peskov-1947166502.html

Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде

Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде - РИА Новости, 20.05.2024

Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент РФ Владимира... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T12:29

2024-05-20T12:29

2024-05-20T12:29

здоровье - общество

россия

белгородская область

китай

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности. "Тоже хочу обратить ваше внимание на те заявления, которые сделал президент в Китае, в ходе общения с прессой, где он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждаются ли дополнительные меры по защите жителей Белгородской области, где не прекращаются обстрелы. Ранее Путин заявил на пресс-конференции в Харбине, что из-за обстрелов жилых кварталов Белогорода ВСУ Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.

https://ria.ru/20231230/putin-1919149420.html

россия

белгородская область

китай

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здоровье - общество, россия, белгородская область, китай, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины