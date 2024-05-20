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Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде - РИА Новости, 20.05.2024
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент РФ Владимира... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T12:29
2024-05-20T12:29
2024-05-20T12:29
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обстреле украинскими силами Белгородской области, напомнил слова президент РФ Владимира Путина о создании санитарной зоны безопасности. "Тоже хочу обратить ваше внимание на те заявления, которые сделал президент в Китае, в ходе общения с прессой, где он как раз информировал о продолжающейся операции по созданию санитарной зоны безопасности с тем, чтобы обезопасить наши города и населенные пункты, которые в настоящий момент подвергаются обстрелу", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждаются ли дополнительные меры по защите жителей Белгородской области, где не прекращаются обстрелы. Ранее Путин заявил на пресс-конференции в Харбине, что из-за обстрелов жилых кварталов Белогорода ВСУ Россия вынуждена создать санитарную зону безопасности.
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Здоровье - Общество, Россия, Белгородская область, Китай, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Песков напомнил слова Путина о санитарной зоне безопасности в Белгороде
Песков: продолжается операция по созданию санитарной зоны в Белгородской области