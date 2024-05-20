https://ria.ru/20240520/pentagon-1947238182.html

В Пентагоне рассказали о возобновившихся поставках оружия Украине

В Пентагоне рассказали о возобновившихся поставках оружия Украине - РИА Новости, 20.05.2024

В Пентагоне рассказали о возобновившихся поставках оружия Украине

Возобновившиеся поставки американского вооружения удовлетворили значительную часть первоочередных потребностей Украины и будут продолжаться "месяц за месяцем",... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T16:37

2024-05-20T16:37

2024-05-20T16:39

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ВАШИНГТОН, 20 мая – РИА Новости. Возобновившиеся поставки американского вооружения удовлетворили значительную часть первоочередных потребностей Украины и будут продолжаться "месяц за месяцем", заявил министр обороны США Ллойд Остин. Выступая на ежемесячной встрече доноров военной помощи, он повторил, что "ближайшие недели и месяцы" будут иметь решающий характер, и назвал "трудным и опасным" сражение, которое развернулось в окрестностях Харькова. "Мы уже передали многое из того, что входило в перечень приоритетных потребностей Украины, и гораздо больше помощи находится в пути", - сказал Остин. Он уточнил, что речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155 миллиметров, боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS, способных в том числе вести огонь оперативно-тактическими ракетами ATACMS на дистанцию в 300 километров, средствах ПВО, включая ракеты для систем Patriot и NASAMS, и противотанковых комплексах. Поставки бронетехники, по словам Остина, важны с точки зрения восстановления боевого потенциала Украины. Шеф Пентагона призвал союзников поискать средства ПВО, которые они могли бы выделить украинцам. "Борьба Украины за свободу и безопасность имеет значение для всех нас. Я более чем когда-либо преисполнен решимости обеспечить Украину всем необходимым для успеха", - сказал Остин. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231120/pomosch-1910673719.html

https://ria.ru/20231112/vstrecha-1908925223.html

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украина, россия, сша, ллойд остин, сергей лавров, дмитрий песков, нато, министерство обороны сша