https://ria.ru/20240520/pensiya-1947157024.html
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин - РИА Новости, 20.05.2024
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин
В ГД внесён законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:59
2024-05-20T11:59
2024-05-20T12:03
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ГД внесён законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили, в частности, депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко и сенатор Совфеда Елена Афанасьева. "Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сейчас женщины, родившие четырех и трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них соответствующей продолжительности страхового стажа (15 лет). Женщинам, которые родили и воспитали пять и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.
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общество, ярослав нилов, алексей диденко (политик), елена афанасьева, госдума рф, лдпр, совет федерации рф
Общество, Ярослав Нилов, Алексей Диденко (политик), Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР, Совет Федерации РФ
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин
Госдума: внесен проект о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ГД внесён законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили, в частности, депутаты ЛДПР Ярослав Нилов
, Алексей Диденко
и сенатор Совфеда Елена Афанасьева
.
"Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сейчас женщины, родившие четырех и трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них соответствующей продолжительности страхового стажа (15 лет). Женщинам, которые родили и воспитали пять и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.