Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:59 20.05.2024 (обновлено: 12:03 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pensiya-1947157024.html
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин - РИА Новости, 20.05.2024
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин
В ГД внесён законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:59
2024-05-20T12:03
общество
ярослав нилов
алексей диденко (политик)
елена афанасьева
госдума рф
лдпр
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_0:0:3620:2037_1920x0_80_0_0_b67ad7e64ac24638aa7897f92fe6baa8.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ГД внесён законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступили, в частности, депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко и сенатор Совфеда Елена Афанасьева. "Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что сейчас женщины, родившие четырех и трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них соответствующей продолжительности страхового стажа (15 лет). Женщинам, которые родили и воспитали пять и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.
https://ria.ru/20240518/matkapital-1946823190.html
https://ria.ru/20240105/pensiya-1919758742.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808261646_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_bfd304258db55cb7ccbc0e2968fc7388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ярослав нилов, алексей диденко (политик), елена афанасьева, госдума рф, лдпр, совет федерации рф
Общество, Ярослав Нилов, Алексей Диденко (политик), Елена Афанасьева, Госдума РФ, ЛДПР, Совет Федерации РФ
В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных женщин

Госдума: внесен проект о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В ГД внесён законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступили, в частности, депутаты ЛДПР Ярослав Нилов, Алексей Диденко и сенатор Совфеда Елена Афанасьева.
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
В Госдуме рассказали, как направить маткапитал на пенсию
18 мая, 02:10
"Законопроектом предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших четырех детей - 52 года, для родивших трех детей - 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством", - отмечается в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что сейчас женщины, родившие четырех и трех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них соответствующей продолжительности страхового стажа (15 лет). Женщинам, которые родили и воспитали пять и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет.
Пожилая пара катается на велосипедах в парке - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Финансист рассказала, сколько нужно работать для выхода на пенсию
5 января, 02:17
 
ОбществоЯрослав НиловАлексей Диденко (политик)Елена АфанасьеваГосдума РФЛДПРСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала