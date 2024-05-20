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В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными - РИА Новости, 20.05.2024
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14:45 20.05.2024 (обновлено: 14:56 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/pavodok-1947203752.html
В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными
В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными - РИА Новости, 20.05.2024
В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными
Более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 мостов и 74 автомобильные дороги все еще остаются в зонах подтопления паводковыми водами... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T14:45
2024-05-20T14:56
происшествия
жилье
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 мостов и 74 автомобильные дороги все еще остаются в зонах подтопления паводковыми водами в 10 регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, "На сегодняшний день в 10 регионах России остаются подтопленными более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 низководных мостов и 74 участка автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники МЧС продолжают эвакуировать население и вывозят с затопленных территорий домашних животных. При помощи плавающих транспортеров осуществляется доставка в зоны подтопления продуктов питания. Продолжается укрепление защитных дамб. В ведомстве отметили, что в Якутии активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территориям Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и городского округа Якутск. Протяженность ледохода - 262 километра. За сутки он продвинулся еще на 50 километров. По данным МЧС РФ, в 16 населенных пунктах Намского района Якутии остаются подтопленными порядка 490 жилых домов и более 640 придомовых участков. В девяти пунктах временного размещения находятся 465 человек.
https://ria.ru/20240520/pavodok-1947178093.html
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происшествия, жилье, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными

МЧС: более тысячи жилых домов остаются в зоне подтопления в 10 регионах России

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПаводок в деревне
Паводок в деревне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Паводок в деревне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 мостов и 74 автомобильные дороги все еще остаются в зонах подтопления паводковыми водами в 10 регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ,
"На сегодняшний день в 10 регионах России остаются подтопленными более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 низководных мостов и 74 участка автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, сотрудники МЧС продолжают эвакуировать население и вывозят с затопленных территорий домашних животных. При помощи плавающих транспортеров осуществляется доставка в зоны подтопления продуктов питания. Продолжается укрепление защитных дамб.
В ведомстве отметили, что в Якутии активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территориям Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и городского округа Якутск. Протяженность ледохода - 262 километра. За сутки он продвинулся еще на 50 километров.
По данным МЧС РФ, в 16 населенных пунктах Намского района Якутии остаются подтопленными порядка 490 жилых домов и более 640 придомовых участков. В девяти пунктах временного размещения находятся 465 человек.
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