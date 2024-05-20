https://ria.ru/20240520/pavodok-1947203752.html

В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными

В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными - РИА Новости, 20.05.2024

В десяти регионах России более тысячи домов остаются подтопленными

Более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 мостов и 74 автомобильные дороги все еще остаются в зонах подтопления паводковыми водами... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T14:45

2024-05-20T14:45

2024-05-20T14:56

происшествия

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якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 мостов и 74 автомобильные дороги все еще остаются в зонах подтопления паводковыми водами в 10 регионах России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, "На сегодняшний день в 10 регионах России остаются подтопленными более 1,7 тысячи жилых домов, свыше 11 тысяч приусадебных участков, 30 низководных мостов и 74 участка автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники МЧС продолжают эвакуировать население и вывозят с затопленных территорий домашних животных. При помощи плавающих транспортеров осуществляется доставка в зоны подтопления продуктов питания. Продолжается укрепление защитных дамб. В ведомстве отметили, что в Якутии активная фаза ледохода на реке Лена проходит по территориям Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и городского округа Якутск. Протяженность ледохода - 262 километра. За сутки он продвинулся еще на 50 километров. По данным МЧС РФ, в 16 населенных пунктах Намского района Якутии остаются подтопленными порядка 490 жилых домов и более 640 придомовых участков. В девяти пунктах временного размещения находятся 465 человек.

https://ria.ru/20240520/pavodok-1947178093.html

https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947086247.html

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происшествия, жилье, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024