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Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться
Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться - РИА Новости, 20.05.2024
Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться
Уровень воды в Иртыше в районе пострадавшего от паводка Усть-Ишима за сутки упал на 1 сантиметр, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:07
2024-05-20T11:07
2024-05-20T11:07
происшествия
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омская область
ишим (река)
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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Уровень воды в Иртыше в районе пострадавшего от паводка Усть-Ишима за сутки упал на 1 сантиметр, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. На территории трех районов Омской области произошел разлив рек Ишим и Иртыш. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим, где затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Около 2000 человек были эвакуированы. "Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово - 1532 (-14 см). Как только вода сойдет комиссия начнет оценку причиненного стихией ущерб", - написал Хоценко. Ранее в связи с паводками на территории всего региона был объявлен режим ЧС. В подтопленных районах продолжают работать спасатели, волонтеры и полицейские. Помощь оказывают оставшимся животным и людям. Потерпевшим начали перечислять выплаты.
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происшествия, иртыш (река), омская область, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Иртыш (река), Омская область, Ишим (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024
Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться
В Омской области уровень воды в Иртыше в районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см