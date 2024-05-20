https://ria.ru/20240520/pavodok-1947132344.html

Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться

Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться - РИА Новости, 20.05.2024

Уровень воды в затопленном районе Омской области начал снижаться

Уровень воды в Иртыше в районе пострадавшего от паводка Усть-Ишима за сутки упал на 1 сантиметр, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:07

2024-05-20T11:07

2024-05-20T11:07

происшествия

иртыш (река)

омская область

ишим (река)

виталий хоценко

наводнения в россии — 2024

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ОМСК, 17 мая - РИА Новости. Уровень воды в Иртыше в районе пострадавшего от паводка Усть-Ишима за сутки упал на 1 сантиметр, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. На территории трех районов Омской области произошел разлив рек Ишим и Иртыш. Сильнее всего пострадал Усть-Ишим, где затоплены оказались свыше 500 домов и 800 домовладений. Около 2000 человек были эвакуированы. "Уровень воды в Иртыше районе Усть-Ишима за сутки упал на 1 см и сейчас составляет 945 см. Уровень Ишима в районе с. Орехово - 1532 (-14 см). Как только вода сойдет комиссия начнет оценку причиненного стихией ущерб", - написал Хоценко. Ранее в связи с паводками на территории всего региона был объявлен режим ЧС. В подтопленных районах продолжают работать спасатели, волонтеры и полицейские. Помощь оказывают оставшимся животным и людям. Потерпевшим начали перечислять выплаты.

https://ria.ru/20240520/yakutiya-1947086247.html

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иртыш (река)

омская область

ишим (река)

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происшествия, иртыш (река), омская область, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024