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В Московском зоопарке панду Катюшу назвали счастливой и любопытной - РИА Новости, 20.05.2024
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08:20 20.05.2024 (обновлено: 11:34 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/panda-1947094975.html
В Московском зоопарке панду Катюшу назвали счастливой и любопытной
В Московском зоопарке панду Катюшу назвали счастливой и любопытной - РИА Новости, 20.05.2024
В Московском зоопарке панду Катюшу назвали счастливой и любопытной
Детеныш большой панды Катюша, проживающая в Московском зоопарке, счастлива, исследует и познает окружающий мир, завила РИА Новости на полях российско-китайского РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T08:20
2024-05-20T11:34
хорошие новости
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москва
светлана акулова
московский зоопарк
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ХАРБИН (Китай), 20 мая — РИА Новости. Детеныш большой панды Катюша, проживающая в Московском зоопарке, счастлива, исследует и познает окружающий мир, завила РИА Новости на полях российско-китайского ЭКСПО в Харбине директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в августе 2023 года у них родился первый в истории России детеныш большой панды, которого назвали Катюша. "Катюша чувствует себя хорошо, если на человеческий возраст перевести, сейчас она как трехлетний маленький ребенок. Она только познает мир, все исследует, Катюша очень интересующаяся панда", — сказала Акулова. Она добавила, что сейчас Катюша весит 26 килограммов и является "очень счастливой, розовой пандой". Акулова отметила, что в зоопарке рассчитывают и на дальнейшее пополнение семейства в будущем. "Конечно ждем еще прибавления, но не сейчас. Малышка с мамой будет находиться около двух лет, только потом она уже становится взрослой особью. И тогда мы планируем соединить еще раз Жуи и Диндин", — добавила она. Панд Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. К их приезду в столичном зоопарке активно готовились: полностью обновили вольерный комплекс, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию. Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая.
https://ria.ru/20240515/panda-1946225776.html
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харбин, россия, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Хорошие новости, Харбин, Россия, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
В Московском зоопарке панду Катюшу назвали счастливой и любопытной

Директор Московского зоопарка: панда Катюша счастлива и познает окружающий мир

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПанда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРБИН (Китай), 20 мая — РИА Новости. Детеныш большой панды Катюша, проживающая в Московском зоопарке, счастлива, исследует и познает окружающий мир, завила РИА Новости на полях российско-китайского ЭКСПО в Харбине директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в августе 2023 года у них родился первый в истории России детеныш большой панды, которого назвали Катюша.
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"Катюша чувствует себя хорошо, если на человеческий возраст перевести, сейчас она как трехлетний маленький ребенок. Она только познает мир, все исследует, Катюша очень интересующаяся панда", — сказала Акулова.
Она добавила, что сейчас Катюша весит 26 килограммов и является "очень счастливой, розовой пандой".
Акулова отметила, что в зоопарке рассчитывают и на дальнейшее пополнение семейства в будущем.
"Конечно ждем еще прибавления, но не сейчас. Малышка с мамой будет находиться около двух лет, только потом она уже становится взрослой особью. И тогда мы планируем соединить еще раз Жуи и Диндин", — добавила она.
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Панд Жуи и Диндин привезли в Москву в 2019 году — в честь 70-летия установления дипломатических отношений между СССР и Китаем. К их приезду в столичном зоопарке активно готовились: полностью обновили вольерный комплекс, а сотрудники несколько месяцев стажировались в китайском питомнике панд, чтобы научиться правильному уходу и содержанию.
Восьмое российско-китайское ЭКСПО в пятницу открылось в Харбине в северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян. Выставка в этом году проходит с 17 по 21 мая.
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