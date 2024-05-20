https://ria.ru/20240520/orel-1947275530.html
Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг
Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг - РИА Новости, 20.05.2024
Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг
Власти Орловской области освободят от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T19:13
2024-05-20T19:13
2024-05-20T19:13
общество
орловская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти Орловской области освободят от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Меры поддержки введены указом губернатора области Андрея Клычкова от 8 мая 2024 года №243. Документом утвержден порядок освобождения участников специальной военной операции и их семей от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме", – говорится в сообщении. По данным властей, меры установлены "для мобилизованных, служащих по контракту, выполняющих задачи в пограничных органах ФСБ, а также членов семей этих категорий граждан на периоды прохождения военными службы или контракта и независимо от того, кто является нанимателем или собственником жилья, а также независимо от вида жилищного фонда". Как уточняется, освобождение от начисления пеней распространяется на одно жилое помещение. Для получения льготы необходимо обращаться в организации, производящие начисление платы за жилье и коммунальные услуги.
https://ria.ru/20240402/sf-1937293811.html
https://ria.ru/20240517/pensii-1946701401.html
орловская область
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общество, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Общество, Орловская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг
Орловские власти освободили от начисления пеней за ЖКХ участников СВО и их семьи