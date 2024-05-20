https://ria.ru/20240520/orel-1947275530.html

Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг

Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг - РИА Новости, 20.05.2024

Орловских участников СВО освободят от пеней за неуплату коммунальных услуг

Власти Орловской области освободят от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T19:13

2024-05-20T19:13

2024-05-20T19:13

общество

орловская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Власти Орловской области освободят от начисления пеней за неуплату коммунальных услуг участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в пресс-службе правительства региона. "Меры поддержки введены указом губернатора области Андрея Клычкова от 8 мая 2024 года №243. Документом утвержден порядок освобождения участников специальной военной операции и их семей от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме", – говорится в сообщении. По данным властей, меры установлены "для мобилизованных, служащих по контракту, выполняющих задачи в пограничных органах ФСБ, а также членов семей этих категорий граждан на периоды прохождения военными службы или контракта и независимо от того, кто является нанимателем или собственником жилья, а также независимо от вида жилищного фонда". Как уточняется, освобождение от начисления пеней распространяется на одно жилое помещение. Для получения льготы необходимо обращаться в организации, производящие начисление платы за жилье и коммунальные услуги.

https://ria.ru/20240402/sf-1937293811.html

https://ria.ru/20240517/pensii-1946701401.html

орловская область

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общество, орловская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)