https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.05.2024

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T22:17

2024-05-20T22:17

2024-05-20T22:17

специальная военная операция на украине

в мире

кировский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Дагестанской ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров, а также о двух атаках украинских ударных беспилотников по городу. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240520/postavki-1947289122.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк