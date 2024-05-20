https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:17
2024-05-20T22:17
2024-05-20T22:17
специальная военная операция на украине
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кировский район
донецк
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сцкк
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ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Дагестанской ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров, а также о двух атаках украинских ударных беспилотников по городу. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240520/postavki-1947289122.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница