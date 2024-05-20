Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:17 20.05.2024
https://ria.ru/20240520/obstrel-1947299276.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 20.05.2024
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T22:17
2024-05-20T22:17
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_428:303:3072:1790_1920x0_80_0_0_b39fa6e5d6cc6ab9287f202df01e0640.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Дагестанской ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Представительство в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров, а также о двух атаках украинских ударных беспилотников по городу. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240520/postavki-1947289122.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856590188_378:252:2773:2048_1920x0_80_0_0_32f7c02be5ab862071129d55a809fadc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кировский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала женщина

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Сотрудник СЦКК Донецкой народной республики на месте обстрела . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 мая - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 20 мая по состоянию на 22.00 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): - по улице Дагестанской ранена женщина 1952 года рождения", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство в понедельник сообщало о трех обстрелах Кировского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды натовского калибра 155 миллиметров, а также о двух атаках украинских ударных беспилотников по городу.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
Еще семь стран будут поставлять ВСУ ракеты и технику, заявили в Германии
Вчера, 20:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала