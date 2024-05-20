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СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки - РИА Новости, 20.05.2024
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03:49 20.05.2024 (обновлено: 03:55 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/oblomki-1947081691.html
СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки
СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки - РИА Новости, 20.05.2024
СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки
Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил обнаружение турецким БПЛА источника тепла, который может оказаться обломками упавшего вертолета президента... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T03:49
2024-05-20T03:55
в мире
турция
иран
хосейн амир абдоллахиан
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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил обнаружение турецким БПЛА источника тепла, который может оказаться обломками упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское информационное агентство Press TV."КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html
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в мире, турция, иран, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Турция, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан
СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки

Press: КСИР подтвердил, что найденным БПЛА источником тепла являются обломки

Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил обнаружение турецким БПЛА источника тепла, который может оказаться обломками упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское информационное агентство Press TV.
"КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.
Вертолет МЧС, который примет участие в поисково-спасательной операции в Иране. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
МЧС опубликовало кадры погрузки вертолета в Ил-76 для отправки в Иран
Вчера, 02:49
Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.
 
В миреТурцияИранХосейн Амир Абдоллахиан
 
 
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