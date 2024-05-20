https://ria.ru/20240520/oblomki-1947081691.html

СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки

СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки - РИА Новости, 20.05.2024

СМИ: КСИР подтвердил, что найденным "источником тепла" являются обломки

Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил обнаружение турецким БПЛА источника тепла, который может оказаться обломками упавшего вертолета президента... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T03:49

2024-05-20T03:49

2024-05-20T03:55

в мире

турция

иран

хосейн амир абдоллахиан

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ТЕГЕРАН, 20 мая – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил обнаружение турецким БПЛА источника тепла, который может оказаться обломками упавшего вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, передает иранское информационное агентство Press TV."КСИР подтвердил, что обнаружен источник тепла, предположительно, обломки вертолета, на борту которого находился президент Ирана", - говорится в сообщении.Иранские СМИ сообщали в воскресенье, что вертолёт, перевозивший Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию на северо-западе страны в районе Верзеган. Команды спасателей прибыли в район чрезвычайного происшествия и ведут его поиски. Турция направила на помощь Ирану 32 альпиниста и шесть транспортных средств, а также вертолет и БПЛА.

https://ria.ru/20240520/mchs-1947079485.html

турция

иран

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в мире, турция, иран, хосейн амир абдоллахиан