Рейтинг@Mail.ru
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 20.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 20.05.2024 (обновлено: 11:37 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 20.05.2024
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта
За 2024 год российские военные освободили больше территорий, чем Вооруженные силы Украины смогли захватить во время контрнаступления в 2023 году, пишет The New... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T11:36
2024-05-20T11:37
в мире
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
политика
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_0:360:2914:1999_1920x0_80_0_0_85d3b7a3332adb051fe5a67e670be0b6.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За 2024 год российские военные освободили больше территорий, чем Вооруженные силы Украины смогли захватить во время контрнаступления в 2023 году, пишет The New York Times."По словам аналитика финской группы Black Bird Паси Паройне, изучающей спутниковые снимки и кадры с поля боя, Россия в этом году взяла под контроль больше территорий, чем Украина захватила в ходе прошлогоднего летнего наступления", — говорится в материале.Журналисты назвали продвижение российских сил неуклонным, которое украинцы пытаются замедлить различными попытками дестабилизации.Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
https://ria.ru/20240520/plan-1947121711.html
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
украина
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936329617_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f840166dad672c7964fabc82aded4ba0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, политика, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Политика, Вооруженные силы РФ
"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта

NYT: за 2024 год Россия освободила больше территорий, чем ВСУ смогли захватить

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За 2024 год российские военные освободили больше территорий, чем Вооруженные силы Украины смогли захватить во время контрнаступления в 2023 году, пишет The New York Times.
«
"По словам аналитика финской группы Black Bird Паси Паройне, изучающей спутниковые снимки и кадры с поля боя, Россия в этом году взяла под контроль больше территорий, чем Украина захватила в ходе прошлогоднего летнего наступления", — говорится в материале.
Украинские военные принимают участие в учениях в Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Ответить ударом". Во Франции предложили зловещий план против России
Вчера, 10:19
Журналисты назвали продвижение российских сил неуклонным, которое украинцы пытаются замедлить различными попытками дестабилизации.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
Вчера, 09:26
 
В миреУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныПолитикаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала