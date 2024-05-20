https://ria.ru/20240520/nyt-1947146249.html

"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта

"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта - РИА Новости, 20.05.2024

"Больше территорий". СМИ сообщили Украине плохие новости с фронта

За 2024 год российские военные освободили больше территорий, чем Вооруженные силы Украины смогли захватить во время контрнаступления в 2023 году, пишет The New... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T11:36

2024-05-20T11:36

2024-05-20T11:37

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. За 2024 год российские военные освободили больше территорий, чем Вооруженные силы Украины смогли захватить во время контрнаступления в 2023 году, пишет The New York Times."По словам аналитика финской группы Black Bird Паси Паройне, изучающей спутниковые снимки и кадры с поля боя, Россия в этом году взяла под контроль больше территорий, чем Украина захватила в ходе прошлогоднего летнего наступления", — говорится в материале.Журналисты назвали продвижение российских сил неуклонным, которое украинцы пытаются замедлить различными попытками дестабилизации.Накануне Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки "Север" продолжили продвижение в глубину обороны украинской армии и нанесли поражение живой силе и технике "иностранного легиона", 24-й, 42-й механизированных бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое, Радгоспное Харьковской области.

https://ria.ru/20240520/plan-1947121711.html

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