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"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине - РИА Новости, 20.05.2024
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09:26 20.05.2024 (обновлено: 16:06 20.05.2024)
https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине - РИА Новости, 20.05.2024
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
Тренировочные базы Североатлантического альянса на Украине попадут под удары российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим... РИА Новости, 20.05.2024
2024-05-20T09:26
2024-05-20T16:06
в мире
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виктория нуланд
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тренировочные базы Североатлантического альянса на Украине попадут под удары российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News."Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина. И это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении", — указала политик.Кроме того, Нуланд отметила, что украинцам стало тяжело покидать свою страну ради прохождения военной подготовке в других государствах.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.
https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html
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в мире, украина, сша, франция, виктория нуланд, владимир путин, госдума рф, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, политика
В мире, Украина, США, Франция, Виктория Нуланд, Владимир Путин, Госдума РФ, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, НАТО, Политика
"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине

Нуланд: тренировочные базы НАТО на Украине будут мишенью для российских военных

© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тренировочные базы Североатлантического альянса на Украине попадут под удары российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News.
«
"Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина. И это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении", — указала политик.
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Кроме того, Нуланд отметила, что украинцам стало тяжело покидать свою страну ради прохождения военной подготовке в других государствах.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.
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