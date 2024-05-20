"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине
Нуланд: тренировочные базы НАТО на Украине будут мишенью для российских военных
© AP Photo / Manuel Balce CenetaЗаместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд выступает перед началом слушаний в комитете по международным отношениям сената США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тренировочные базы Североатлантического альянса на Украине попадут под удары российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News.
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"Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина. И это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении", — указала политик.
Кроме того, Нуланд отметила, что украинцам стало тяжело покидать свою страну ради прохождения военной подготовке в других государствах.
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.
Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".
В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.