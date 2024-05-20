https://ria.ru/20240520/nuland-1947104104.html

"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине

"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине - РИА Новости, 20.05.2024

"Мишень для Путина". Нуланд испугалась последствий решения НАТО по Украине

Тренировочные базы Североатлантического альянса на Украине попадут под удары российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим... РИА Новости, 20.05.2024

2024-05-20T09:26

2024-05-20T09:26

2024-05-20T16:06

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Тренировочные базы Североатлантического альянса на Украине попадут под удары российских военных, заявила экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью телеканалу ABC News."Я опасаюсь, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут мишенью для Владимира Путина. И это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении", — указала политик.Кроме того, Нуланд отметила, что украинцам стало тяжело покидать свою страну ради прохождения военной подготовке в других государствах.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке на Украину французских военных, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами.Итальянская газета Corriere della Sera написала, что на июльском саммите НАТО могут утвердить декларацию, в которой прописан отказ от прямого вмешательства в конфликт на Украине. По информации издания, одна из ключевых фраз в проекте этого документа: "Никаких сапог на земле".В апреле депутат Госдумы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев сообщал, что, помимо поставок американских оперативно-тактических ракет ATACMS, на Украину также прибыли военные инструкторы Пентагона.

https://ria.ru/20240520/kallas-1947096034.html

https://ria.ru/20240519/zelenskiy-1947027591.html

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в мире, украина, сша, франция, виктория нуланд, владимир путин, госдума рф, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, нато, политика